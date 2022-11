L'Instinct Crossover de Garmin est une smartwatch analogique et robuste

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Garmin a annoncé aujourd'hui l'Instinct Crossover, une smartwatch à la fois robuste et analogique - des combinaisons que l'on ne voit certainement pas tous les jours.

Cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne fonctionne pas. La nouvelle montre de Garmin mesure 45 mm x 45 mm x 16,2 mm et résiste à une eau de 10 ATM. Il dispose également d'une autonomie de plusieurs jours - littéralement. Vous n'aurez pas besoin de la recharger pendant 70 jours en utilisant la fonction solaire, ou 28 jours si vous ne le faites pas. Ces chiffres deviennent rapidement "illimités" lorsque vous commencez à activer le mode montre économiseur de batterie, cependant.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Les autres caractéristiques à noter sont les 64 Mo de stockage ainsi que la prise en charge de la détection de la fréquence cardiaque (avec des alertes en cas de fréquence cardiaque anormale) et de la surveillance de l'oxygène dans le sang. Vous pouvez également utiliser cette montre pour suivre votre sommeil et votre stress quotidien.

Si ce sont des capteurs que vous recherchez, cet appareil dispose de tous ceux dont vous aurez probablement besoin, notamment un GPS, une boussole, un thermomètre et un altimètre barométrique. Ensuite, il y a les fonctions intelligentes - météo, calendrier, prise en charge des appels téléphoniques lorsqu'il est connecté à un téléphone Android, Garmin Pay, et toute une série d'autres.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Le Garmin Instinct Crossover est disponible en version solaire et non solaire, avec des finitions standard et tactiques et une gamme de couleurs. Ceux qui achètent la version solaire paieront 529,99 £ / 549,99 $ / 599,99 €, mais la version non solaire coûte 479,99 £ / 499,99 $ / 549,99 €. Vous pouvez commander le vôtre dès maintenant, mais attendez quelques semaines pour la livraison.

Écrit par Oliver Haslam.