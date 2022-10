L'Instinct Crossover de Garmin pourrait être son prochain modèle robuste.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Garmin pourrait avoir une nouvelle montre à portée de main, et elle s'appelle Instinct Crossover si l'on en croit la fuite de son propre site Web taïwanais.

Il s'agirait d'une version modifiée de la ligne Instinct existante, la Crossover est une montre trapue qui porte bien son nom. Et nous le savons parce que Garmin a réussi à la divulguer sur son propre site Web taïwanais. Elle a depuis été retirée, mais pas avant que les internautes en aient fait des captures d'écran.

La montre elle-même semble être dotée de 64 Mo de mémoire, contre 16 Mo et 32 Mo pour les autres variantes de l'Instinct, tout en utilisant la même résolution d'écran de 176x176. Elle sera cependant plus lourde, avec un poids de 65 g et un boîtier de 45 mm. Garmin s'attend à ce que la montre ait une durée de vie illimitée grâce à ses capacités de charge solaire, bien que ce soit en mode économie d'énergie. Si vous utilisez le mode normal de la smartwatch, vous pouvez espérer jusqu'à 70 jours avec une seule charge - un chiffre qui reste impressionnant.

En termes de fonctionnalités, on peut s'attendre à un suivi de l'activité et du sommeil, à un suivi de la VO2max et de la SpO2, et plus encore. En ce qui concerne les couleurs, les acheteurs pourront choisir entre le noir, le graphite solaire et l'édition tactique solaire d'après ce que nous avons vu. Aucun prix n'est encore disponible, mais cela changera évidemment lorsque Garmin rendra cette chose officielle. Nous ne savons pas quand cela se produira, mais étant donné que la page était en ligne sur le site Web de la société à un moment donné, il est peu probable que ce soit dans un avenir trop lointain.

Vous ne voulez pas attendre ? Le Garmin Instinct 2 Solar est déjà disponible et nous l'avons trouvé très intéressant dans notre test.

