Venu Sq 2 apporte un écran AMOLED et une plus grande autonomie à la smartwatch carrée de Garmin

(Pocket-lint) - Le Garmin Venu Sq reçoit une mise à jour, avec l'annonce du lancement du Garmin Venu Sq 2.

Le Garmin Venu Sq 2 passera à un écran AMOLED, offrant une fonctionnalité toujours active, tout en doublant pratiquement l'autonomie de la batterie par rapport à la version précédente ; le nouveau modèle est censé durer 11 jours.

Le Venu Sq était un ajout étrange à la famille Venu. Ayant pour objectif de rivaliser avec d'autres smartwatches, la Venu a repris toutes les technologies de fitness de Garmin et les a dotées d'un écran AMOLED.

La Venu Sq a ensuite adopté le nom de la famille, mais a adopté une sorte d'approche "légère". Elle était conçue pour être une smartwatch Garmin plus abordable et plus accessible - tout en adoptant le style de l'écran carré de l'Apple Watch - mais elle était LCD.

Le passage à la Garmin Venu Sq 2 signifie qu'il y a maintenant un écran AMOLED de 320 x 360 pixels et mesurant 1,41 pouces, ce qui est légèrement plus grand que la Venu Sq originale. Il est protégé par le Gorilla Glass 3.

Le boost de l'autonomie est assez remarquable, car la taille de la montre est fondamentalement la même que la version précédente, mais Garmin lui a ajouté 5 jours d'autonomie supplémentaires - quelque chose que nous voudrons certainement tester dans une prochaine revue.

Sinon, la Garmin Venu Sq 2 ressemble beaucoup aux autres appareils Garmin. Il possède à peu près les mêmes caractéristiques et fonctions que les précédents appareils Venu, permettant le suivi de la forme physique et du mode de vie, mais avec des fonctions pratiques comme Garmin Pay. La nouveauté ici est la prise en charge des entraînements HIIT.

Là encore, il y aura deux versions de cet appareil, le modèle normal et celui qui offre une prise en charge de la musique hors ligne à partir de services tels que Spotify, Amazon Music et Deezer.

Les prix sont de 249,99 $ / 229,99 £ pour la version normale et de 299,99 $ / 259,99 £ pour l'édition musicale. Il est disponible dès maintenant.

Corrections - [01/09/2022] Cette histoire a été publiée à l'origine sur la base de fuites, mais a été mise à jour pour refléter les détails officiels que Garmin a partagés peu après que nous ayons publié.

Écrit par Chris Hall.