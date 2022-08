Garmin Enduro 2 pourrait être parfait pour les courses vraiment longues

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Garmin a dévoilé l'Enduro 2, une nouvelle version de sa smartwatch d'endurance qui sera parfaite pour tous ceux qui envisagent une course ou une aventure particulièrement intensive dans un avenir proche.

Avec une autonomie de 150 heures, même si le mode GPS est activé, vous pourrez naviguer en toute confiance dans les ultramarathons et autres courses difficiles sans craindre de perdre de l'énergie. Sans le mode GPS, vous pouvez compter sur 46 jours d'utilisation avant de devoir le recharger.

L'augmentation des performances de la batterie est d'environ 40 % par rapport à la première Enduro, que nous avons examinée en 2021, et est favorisée par l'ajout de la recharge solaire, une spécialité de la gamme Fenix jusqu'à présent.

Il y a aussi une nouvelle lampe de poche, la plus brillante jamais installée dans une montre Garmin, pour vous aider à avancer sur les sentiers même si le soleil se couche, tandis que les cartes TopoActive intégrées rendent la navigation encore plus simple, avec des commandes sur écran tactile pour ceux qui les préfèrent.

Le Wi-Fi intégré à la montre signifie que le chargement d'itinéraires et de cartes sur celle-ci sans ordinateur est plus simple que jamais, et son guidage pendant que vous courez est également plus sophistiqué que jamais. Elle vous indique le prochain virage à prendre et vous conseille sur votre rythme en tenant compte de la dénivellation de votre parcours pour vous éviter de vous surmener dans les côtes.

Une nouvelle fonction bienvenue, appelée Health Snapshot, vous permettra d'avoir un aperçu rapide des performances de votre corps à travers quelques mesures clés comme la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le pouls, la respiration et le stress, pour compléter le système Body Battery de Garmin qui a déjà fait ses preuves.

Le Garmin Enduro 2 est disponible dès maintenant, au prix de 1 099,99 dollars ou 929,99 livres sterling, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à son prédécesseur.

Écrit par Max Freeman-Mills.