(Pocket-lint) - La prochaine montre haut de gamme Forerunner de Garmin a encore fait l'objet d'une fuite. Cette fois-ci, la fuite est accompagnée de spécifications assez détaillées, de rendus officiels et de photos de style de vie.

Les habitués de la gamme Forerunner la reconnaîtront immédiatement. Elle possède un boîtier rond, un design assez simple et le système de commande habituel à cinq boutons. Son look est beaucoup plus simple que celui de la Fenix ou de l'Epix.

La montre est apparue, une fois de plus, sur le site d'un détaillant. La page a depuis été supprimée, mais pas avant que les utilisateurs de Reddit aient mis la main sur les images et que les spécifications aient été apprises.

Selon ces spécifications, la 955 sera légèrement plus petite que l'actuelle 945. Il serait doté d'un boîtier de 45,7 mm - au lieu de 47 mm - et ne pèserait que 53 grammes.

Bien qu'il y ait le système habituel de contrôle par boutons, le nouveau modèle rejoindra la série Fenix 7 en offrant un écran tactile pour une méthode de contrôle supplémentaire.

Avant d'être retirée, la page du détaillant indiquait également que cette montre aura jusqu'à 15 jours de batterie en mode smartwatch et 42 heures de suivi d'activité GPS continu. Il s'agit du modèle non solaire. Il existerait une version solaire offrant une autonomie encore plus longue.

Parmi les autres améliorations, citons un nouveau "score de préparation à l'entraînement" qui prend en compte le sommeil, la récupération et la charge d'entraînement et vous indique si vous devez vous entraîner doucement, vous reposer ou si vous êtes prêt pour une séance intense.

À ce stade, la Garmin Forerunner 955 doit être le secret le moins bien gardé dans le monde des wearables. Des fuites sont apparues chez les détaillants dès le mois de janvier de cette année.

Aujourd'hui, quatre mois plus tard, il semble que nous ayons tellement d'informations sur le prochain modèle phare de la Forerunner que Garmin pourrait tout aussi bien l'annoncer officiellement maintenant.

Écrit par Cam Bunton.