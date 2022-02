Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a annoncé la série Instinct 2 - des montres intelligentes robustes conçues pour résister aux éléments.

Ils sont dotés d'une autonomie de batterie impressionnante, sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs et offrent une variété de fonctionnalités de santé, telles que le suivi de la VO2 Max, des menstruations, de la grossesse et de l'hydratation, ainsi que la technologie de surveillance "Sleep Score" de Garmin .

La série Instinct 2 se compose des modèles 2 et 2S. Le 2 a une lunette de 45 mm et offre la norme militaire 810 pour la résistance thermique et aux chocs et est étanche à 100 mètres, tandis que le 2S a une lunette de 40 mm. Les deux offrent un nouvel écran en verre haute résolution résistant aux rayures et sont disponibles dans les éditions Instinct 2 Solar, standard (non solaire), Surf, Tactical et Camo.

Voici en quoi chacune de ces éditions diffère :

Instinct 2 Solar : Montre équipée de Solar qui dispose notamment d'une autonomie illimitée en mode smartwatch. Il inclut également désormais Garmin Pay pour les paiements en déplacement.

Montre équipée de Solar qui dispose notamment d'une autonomie illimitée en mode smartwatch. Il inclut également désormais Garmin Pay pour les paiements en déplacement. Éditions Surf : activités dédiées aux sports nautiques telles que le surf, la planche à voile et le kitesurf, ainsi qu'un widget des marées, vous tenant au courant des conditions océaniques. (Les éditions Surf sont disponibles en Instinct 2 et Instinct 2S avec ou sans solaire.)

activités dédiées aux sports nautiques telles que le surf, la planche à voile et le kitesurf, ainsi qu'un widget des marées, vous tenant au courant des conditions océaniques. (Les éditions Surf sont disponibles en Instinct 2 et Instinct 2S avec ou sans solaire.) Éditions tactiques : Populaire auprès du personnel militaire, l'Instinct 2 Solar - Édition tactique ajoute des fonctionnalités tactiques telles qu'un Kill Switch, le mode furtif, la compatibilité des lunettes de vision nocturne, les coordonnées de position en double format et le mode d'activité Jumpmaster. Disponible en Coyote Tan ou Noir.

: Populaire auprès du personnel militaire, l'Instinct 2 Solar - Édition tactique ajoute des fonctionnalités tactiques telles qu'un Kill Switch, le mode furtif, la compatibilité des lunettes de vision nocturne, les coordonnées de position en double format et le mode d'activité Jumpmaster. Disponible en Coyote Tan ou Noir. Éditions Camo : les motifs Graphite et Mist Camo vous permettent de vous fondre partout.

Avec le programme Your Watch, Your Way de Garmin, vous pouvez également créer des versions Instinct 2 ou 2S Solar personnalisées dans une variété de choix de lunette et de bracelet, avec plus de 240 combinaisons de conception différentes.

La série Instinct 2 de Garmin est également compatible avec la boutique Garmin Connect IQ, pour accéder aux applications, widgets, cadrans de montre, champs de données, etc. Mais les montres sont préchargées avec des applications et des activités sportives, y compris une nouvelle activité multisport qui vous permet de passer d'une activité à l'autre et de continuer à afficher votre temps total et votre distance. De plus, lorsqu'une montre Instinct 2 est couplée à Garmin Connect Mobile et qu'un incident est détecté, Garmin Connect Mobile peut envoyer un message avec votre nom et votre position (si disponible) à vos contacts d'urgence.

La série Garmin Instinct 2 est disponible dès maintenant avec un prix de détail suggéré de départ de 299,99 £ au Royaume-Uni, 349,99 $ aux États-Unis .

Écrit par Maggie Tillman.