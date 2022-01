Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Garmin Venu 2 Plus, officiellement dévoilé au CES 2022 , ajoute une fonctionnalité vocale à la série de montres intelligentes Venu, déjà à succès, de la société de fitness.

Mais ce n'est pas tout : le Venu 2 Plus, avec sa taille de boîtier de 43 mm, est d'une taille différente de l' ancien Venu 2 (qui est disponible dans des tailles plus petites de 40 mm et plus grandes de 45 mm).

Comme la Venu 2, le modèle Plus est une montre intelligente GPS avec diverses fonctionnalités de fitness. Il existe une surveillance de la fréquence cardiaque, une lecture de l'oxygène dans le sang et ce que Garmin appelle « ABC » (la combinaison d'un altimètre, d'un baromètre et d'une boussole), permettant un suivi ou un enregistrement de la condition physique 24h / 24 et 7j / 7 pour des exercices spécifiques.

La grande vente du Plus est la possibilité de passer des appels directement depuis votre poignet, le tout "en appuyant sur un bouton", explique Garmin. Le Venu 2 Plus est compatible avec Siri d'Apple, Google Assistant ou Bixby de Samsung - mais il n'y a pas d'Amazon Alexa à trouver ici.

La Venu 2 était l'appareil le plus rival d'Apple que Garmin ait fabriqué, donc l'ajout du contrôle de l'assistant vocal de Plus est clairement un gros problème pour le type de client lifestyle que la marque vise cette montre.

Le Garmin Venu 2 Plus est disponible dès maintenant, avec un prix de vente conseillé de 399 £. C'est cependant une augmentation de prix de près de 15% par rapport à son prédécesseur, qui, compte tenu de son âge, peut potentiellement être acheté pour une réduction de ce prix - bien que moins la fonction d'assistant vocal.

