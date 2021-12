Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une énorme fuite de montres Garmin a révélé toute une collection d'appareils de diverses gammes de produits, qui devraient tous être lancés bientôt, probablement vers le CES 2022 en janvier.

Pour beaucoup, le produit phare sera le Garmin Fenix 7, la prochaine génération de Fenix qui n'a pas vu de numéro de série depuis plus de deux ans, à la suite de diverses révisions et mises à jour de la famille Fenix 6 lancée pour la première fois en 2019.

Du point de vue de la conception - en regardant les images - il ne semble pas que nous allons voir des changements de conception majeurs par rapport à la Fenix 6 . Mais si vous regardez attentivement, vous les verrez.

Par exemple, plutôt que d'avoir cinq petites vis sur le biseau autour de l'écran, les vis ont été déplacées vers les pattes de la sangle, suggérant que la plaque métallique supérieure s'étendra pour les couvrir. L'accent rouge autour du bouton marche/arrêt en haut à droite est également devenu plus important.

Comme toujours, il y aura différentes tailles de Fenix 7, la fuite suggérant que nous verrons un 7X plus grand ainsi que le 7S plus petit (photo ci-dessus), qui seront tous disponibles en tant que modèles solaires, offrant une durée de vie de la batterie plus longue.

Nous sommes également susceptibles de voir différentes combinaisons de couleurs et finitions, avec le 7S divulgué en blanc/argent, blanc/or rose et noir (ci-dessous).

En plus de la série Fenix, il semble que Garmin soit également sur le point de lancer une deuxième génération de sa gamme Instinct, plus abordable. L'Instinct Solar était l'un de nos trackers de fitness sans fioritures préférés, grâce à sa fiabilité et à ses super performances de batterie.

La deuxième génération présente un design similaire à la première selon les fuites et possède un écran LCD monochrome avec un écran secondaire rond plus petit dans le coin.

Seuls les modèles en noir et blanc ont fuité de l'Instinct 2, mais étant donné la couleur de certains des modèles actuels, il serait surprenant de ne pas voir les jaunes, les rouges et les bleus entrer dans la gamme à un moment donné.

Les fuites importantes proviennent de la source habituelle - Roland Quandt chez WinFuture - et, ainsi que les lignes Fenix et Instinct, incluent également la rumeur Venu 2 Plus .

Ce nouveau modèle de Venu continue avec l'écran AMOLED qui le distingue du reste de la gamme Garmin, et il a été dit qu'il ajouterait un bouton supplémentaire pour prendre en charge la fonctionnalité du microphone, vous permettant de passer et de recevoir des appels sur votre poignet.

En plus de ces trois montres, il est suggéré que nous verrons également une Garmin Epix de deuxième génération. Et avec le portefeuille de produits de Garmin comprenant une pléthore de gammes de produits et de noms différents, il est probable que nous en verrons plus que cela en 2022.

Restez à l'écoute cependant. Le CES n'est pas si loin, nous aurons donc probablement une image complète dans les prochaines semaines.