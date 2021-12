Dautres images de Garmin Venu 2 semblent avoir fuité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons entendu début novembre que la dernière montre connectée Garmin pourrait être en route et arriverait en fait avant la fin de 2021, sous la forme de la Venu 2 Plus. Cette fenêtre de sortie devient un peu moins probable à mesure que chaque jour passe, mais ce nest clairement pas trop loin.

Maintenant, plus dimages de la smartwatch ont fuité, montrant la montre en détail et sous quelques angles, avec laimable autorisation du leaker chevronné Evan Blass sur Twitter. Il na pas commenté davantage les images, suggérant quil ne sagit actuellement que dune fuite visuelle.

Cependant, même cela nous en dit long - comme indiqué la dernière fois que le Venu 2 Plus a été divulgué , il y a un nouveau bouton sur le côté de la montre, ce qui porte le nombre total de boutons à trois. Cela sera apparemment associé à une bascule de microphone pour vous permettre de parler à la montre, bien quil ne soit pas clair si cela implique également un assistant vocal.

La conception du Venu 2 Plus ne séloigne pas trop du Venu 2 non plus, il semble donc quil sagisse dune itération assez mineure sur cet appareil, doù son nom.

Nous nous attendions à ce quil soit un peu plus cher grâce au microphone ajouté, bien quil soit possible quil soit vendu au même prix que le lancement de la Venu 2, tandis que lancien modèle bénéficie dune petite réduction de prix (ne retenez pas votre souffle sur ce front, cependant).

