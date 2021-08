Garmin ajoute trois nouvelles fonctionnalités aux montres Fenix, Enduro et Marq dans la dernière mise à jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin ajoute trois nouvelles fonctionnalités à ses montres de sport haut de gamme, avec la série Fenix 6 , Marq et Enduro toutes en ligne pour la mise à niveau.

Le trio darrivées comprend le taux deffort perçu (RPE), les minutes dintensité améliorées et lâge de forme physique amélioré, qui semblent tous faire avancer lobjectif de lentreprise dinterpréter vos niveaux de forme physique et sajouter aux fonctionnalités actuelles telles que la batterie corporelle et le temps de récupération.

RPE est un changement assez simple au processus post-entraînement, permettant aux utilisateurs denregistrer à quel point un exercice a été ressenti et comment il sest senti. Ces évaluations subjectives sont ensuite téléchargées sur Garmin Connect dans le cadre de lactivité, permettant aux utilisateurs de revenir en arrière, de visualiser et de comparer avec dautres sessions dactivité.

Les Minutes dintensité améliorées, quant à elles, sont un peu plus techniques. Essentiellement, cela permet aux montres compatibles de déchiffrer comment et quand les minutes dintensité quotidiennes ont été gagnées. Ils peuvent également être consultés pendant lactivité sous la forme dun champ de données.

Garmin utilise la recommandation de lAmerican Heart Association de 150 minutes dexercice modéré par semaine (ou 75 minutes dexercice vigoureux) comme cadre, avec des minutes dintensité améliorées permettant aux porteurs de voir cela automatiquement.

Le crédit pour cette métrique peut également être obtenu de deux manières ; soit la fréquence cardiaque est comparée à la fréquence cardiaque au repos typique, soit le nombre moyen de pas par minute est analysé. En dehors de ces méthodes, lactivité denregistrement contribuera également aux crédits de Minutes dintensité améliorées.

Lâge de remise en forme amélioré est la dernière nouvelle fonctionnalité arrivant sur les appareils, fonctionnant également dans les coulisses pour donner une estimation de votre véritable niveau de forme physique. En fait, Garmin dit quil sagit essentiellement dune version retravaillée de VO2 Max afin de la rendre plus accessible au porteur.

Meilleures montres intelligentes à venir 2021: les futurs bracelets à espérer Par Britta O'Boyle · 18 Mars 2021 Voici toutes les meilleures montres intelligentes censées arriver pour 2021.

Le résultat est un chiffre beaucoup moins prohibitif, les utilisateurs étant donnés une estimation de lâge de forme physique du corps grâce à une interprétation de leur âge réel, de leurs niveaux dactivité, de leur fréquence cardiaque au repos, de leur IMC et de leur pourcentage de graisse corporelle.

Garmin ne vous laissera pas non plus avec un âge de remise en forme décevant, avec des suggestions sur la façon de labaisser (et donc daugmenter le VO2 Max) également incluses dans la fonctionnalité.

Donc, dans lensemble, ce sont des améliorations mineures mais positives des modèles haut de gamme de Garmin.

Étant donné que ces caractéristiques ont tendance à se répercuter sur la Forerunner, lApproche et dautres modèles de niveau intermédiaire également, il sagit également dune nouvelle encourageante pour ceux qui ne possèdent pas lune de ces montres de sport compatibles actuelles.