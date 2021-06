Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a annoncé larrivée de la Forerunner 945 LTE, une mise à niveau progressive de la montre de course GPS phare.

Le lancement saccompagne du Forerunner 55 d entrée de gamme, avec Garmin utilisant linclusion de LTE pour donner la priorité aux fonctionnalités de sécurité pour les utilisateurs.

Contrairement à dautres montres GPS et montres intelligentes , qui se concentrent souvent sur le LTE comme moyen dactiver les appels au poignet ou la diffusion de musique en continu, le Forerunner 945 LTE utilisera plutôt la connectivité afin de suivre les utilisateurs et dassurer leur sécurité.

Sils ont besoin daide, lappareil est capable de se synchroniser avec le Centre international de coordination des interventions durgence (IERCC) alimenté par Garmin, offrant à lutilisateur une communication bidirectionnelle avec le service durgence.

Il aide également Garmin LiveTrack - la fonctionnalité qui vous permet de partager votre position actuelle pendant une séance dentraînement - de travailler sans votre téléphone également, et peut envoyer un message à vos contacts durgence sil détecte quun incident sest produit.

Comme nous le disons, il ne semble pas que Garmin cible la communication au jour le jour avec cette mise à niveau LTE, car les SMS, les appels et les fonctionnalités vocales ne font pas partie du package.

Naturellement, cependant, comme les autres montres connectées, il faudra toujours un abonnement pour ouvrir ces fonctionnalités de sécurité LTE. Les détails sur le montant de ces frais mensuels sont actuellement rares, mais nous savons que le 945 LTE lui-même peut être le vôtre pour 649 $ - et est disponible avec une bande noire ou blanche.

Et, mis à part la nouvelle intelligence LTE, il sagit toujours du même ensemble impressionnant que nous avons vu avec le modèle standard de la Forerunner 945 .

Cela signifie que vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités les plus récentes et les plus intéressantes de la gamme Forerunner, y compris la diffusion de musique hors ligne, des suggestions dentraînement quotidien, Garmin Coach, des modes de suivi pour à peu près tous les sports que vous pouvez nommer et accéder à toutes les métriques et plans exclusifs de Garmin concernant lentraînement, récupération et performances.

À lheure actuelle, le Forerunner 945 LTE ne semble être disponible quaux États-Unis, mais nous mettrons à jour cette pièce si lappareil reçoit une disponibilité plus large à lavenir.

Écrit par Conor Allison.