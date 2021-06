Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a dévoilé la dernière de sa gamme de montres de course GPS dentrée de gamme, la Forerunner 55.

Le nouveau modèle remplace le Garmin Forerunner 45 , le Forerunner 45S - sorti en 2019 - et le Forerunner 45 Plus de lannée dernière, apportant des améliorations à la durée de vie de la batterie et au suivi des courses tout en conservant un design similaire.

Contrairement à la génération précédente, lancée en deux tailles, la Forerunner 55 redeviendra une seule taille.

Il conserve le même design circulaire que son prédécesseur, bien que les éléments internes aient été considérablement modifiés - et ces changements sont particulièrement bénéfiques pour les coureurs.

Lautonomie de la batterie est désormais de 20 heures lors de lutilisation du GPS (contre 13 heures sur le Forerunner 45) et peut également durer deux fois plus longtemps que le modèle précédent en mode smartwatch, les utilisateurs bénéficiant denviron deux semaines dautonomie.

Ce coup de pouce est utile pour toutes sortes dexercices suivis, mais linclusion de certaines des métriques de course les plus avancées de Garmin est lautre bond en avant notable ici.

Parmi toutes les mesures de course typiques - telles que le temps écoulé, les calories brûlées, la distance parcourue, lemplacement et les données de fréquence cardiaque - le Forerunner 55 inclura également PacePro de Garmin, qui analyse lélévation dun parcours chargé afin daider à conseiller le niveau deffort.

Ceci est en conjonction avec dautres métriques de course qui sont généralement épargnées pour les modèles plus élites, telles que lestimateur de lheure de fin, les alertes de cadence et les profils dactivité. Naturellement, ceux-ci sont également rejoints par tous les délices de Garmin Connect, qui offre des informations sur la VO2 Max et les temps de récupération, entre autres.

Mis à part ces améliorations, cest à peu près la même affaire à laquelle les utilisateurs de Garmin seront habitués - et cela signifie des fonctionnalités de base de la montre intelligente, telles que la prise en charge des notifications et la détection des incidents, et des fonctionnalités de bien-être telles que les rappels de relaxation et le suivi du cycle menstruel.

Vraiment, cependant, ce nest pas une mauvaise chose, étant donné que lentrée de gamme de la gamme Forerunner est généralement le meilleur appareil GPS pour la plupart des utilisateurs.

Le Forerunner 55 est maintenant disponible pour 179,99 £, avec un choix de finition noire, blanche ou aqua.

Écrit par Conor Allison.