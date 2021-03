Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a annoncé un trio de nouveaux appareils portables de golf pour 2021, avec le lancement de deux montres - lApproach S42 et lApproach S12 - et lApproach G12, un télémètre à pince.

Comme toujours, les nouveaux arrivants sont conçus pour donner plus dinformations aux golfeurs lorsquils sont sur le parcours.

Tous les trois ont des conceptions et des capacités légèrement différentes, bien quils partagent des détails concernant les mêmes 42000 parcours de golf, la fonction Green View (aidant les joueurs à lire le vert) et la prise en charge de la soumission des cartes de score et des classements via lapplication Garmin Golf.

Naturellement, les trois sont également disponibles à des prix différents. LApproach S42 est de 299,99 $ / 269,99 £, le S12 de 199,99 $ / 179,99 £ et le G12 est de 149,99 $ / 129,99 £. Tous sont maintenant disponibles chez Garmin.

Plongeons dans les détails pour voir ce qui sépare ces nouveaux appareils portables.

LApproach S42 est principalement une montre de golf, en partie une montre intelligente et, essentiellement, une version légèrement repensée de loption de milieu de gamme typique de Garmin.

Cependant, certaines fonctionnalités du produit phare Approach S62 se retrouvent dans le nouvel appareil, notamment Autoshot, la détection et lenregistrement automatiques des prises de vue de la société.

Comme nous le disons, il est également très utilisable lorsque vous nêtes pas sur le parcours. Grâce à lécran couleur tactile de 1,2 pouces, à lautonomie de la batterie de 10 jours, au suivi de lactivité et au mélange de différentes finitions - or rose, argent et gris - il peut également facilement passer pour une smartwatch ordinaire.

À lextrémité dentrée de gamme de la gamme de golf de Garmin se trouve lApproach S12, un appareil qui supprime les fonctionnalités sophistiquées et les capacités de la smartwatch.

Cest le choix idéal pour les golfeurs débutants ou ceux qui veulent juste les bases, car il est largement axé sur la fourniture de distances vers le green et les dangers environnants. Il dispose même dun mode daffichage Big Numbers pour vraiment garder les choses concentrées.

Étant donné que celui-ci ne comporte quun écran monochrome lisible au soleil, contrairement aux modèles plus chers, la durée de vie de la batterie peut également durer plus longtemps que celle de nombreux concurrents. Les utilisateurs peuvent recevoir jusquà 30 heures dautonomie en mode GPS, soit le double du S42.

Le plus intéressant du nouveau trio est peut-être lApproach G12, qui agit comme un télémètre à pince ou à main.

Il y a un écran monochrome de 1,3 pouces, tout comme lApproach S12, et il partage également le même ensemble de fonctionnalités que la montre dentrée de gamme.

Cest lalternative idéale pour ceux qui ne veulent pas quelque chose sur leur poignet pendant leur tour, capable de se clipser sur votre sac dattente ou de golf ou de sasseoir autour de votre cou grâce à une lanière.

Écrit par Conor Allison.