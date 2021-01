Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin semble prêt à remédier à la pénurie de montres intelligentes pour femmes en lançant une ligne ciblée, la Lily.

Lensemble de montres intelligentes Lily sinspire naturellement dautres appareils Garmin , mais réduit la taille des bracelets et la conception générale pour cibler les femmes et celles qui préfèrent des vêtements plus subtils.

Le Garmin Lily a un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable de 34 mm, avec un bracelet en silicone ou en cuir mesurant seulement 14 mm de large. Cela en fait lune des plus petites montres intelligentes du marché - et une bonne alternative à la lunette ronde à l Apple Watch de 40 mm .

Il est doté dun objectif à motifs avec un écran tactile en niveaux de gris qui apparaît lorsque vous effleurez votre poignet et disparaît lorsque vous avez terminé. Vous avez le choix entre deux modèles: le `` Sport , une expérience plus axée sur lactivité avec un corps en aluminium et un bracelet en silicone, et le modèle `` Classic plus quotidien avec un corps en acier inoxydable et un bracelet en cuir.

Ni le `` Sport ni le `` Classique nincluent toutes les fonctionnalités exigeantes d un Forerunner ou dune Fenix , mais ils ont des capteurs pour la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang, ainsi que la surveillance de lénergie de la batterie corporelle de Garmin, le suivi du stress, la surveillance du sommeil et le smartphone notifications. Malheureusement, ni le GPS ni Garmin Pay ne sont intégrés.

Quel que soit le choix des utilisateurs, la durée de vie de la batterie est estimée à cinq jours en bonne santé, bien que, bien sûr, cela dépendra de votre configuration et de votre utilisation.

Il existe trois modèles au choix dans la gamme Classic du Garmin Lily et trois modèles dans la gamme Sport, et les deux gammes sont désormais disponibles sur le site Web de Garmin.

Le Garmin Lily Classic coûte 249,99 $ aux États-Unis et 229,99 £ au Royaume-Uni. Le Garmin Lily Sport coûte 199,99 $ aux États-Unis et 179,99 £ au Royaume-Uni .

Écrit par Britta O'Boyle.