(Pocket-lint) - Vous aimez courir les montres, vous aimez les offres - laissez-nous vous présenter la Garmin Vivoactive 4, disponible avec une réduction alléchante dans le cadre dAmazon Prime Day.

En tant que lune des meilleures montres de course de la gamme Garmin, la Vivoactive 4 se vend généralement à un prix relativement élevé de 349,99 $, bien que les membres Prime puissent ramasser pour seulement 199,99 $ lors de lévénement déconomies dAmazon. Cest une économie gigantesque qui ramène la montre GPS - qui na été lancée que lannée dernière - à son prix le plus bas jamais vu, et nous ne la verrons peut-être même pas revenir pour le Black Friday.

• Voir loffre Garmin Vivoactive 4 (199,99 $) sur Amazon

Bien que les appareils portables de Garmin se concentrent traditionnellement sur la fourniture aux coureurs et aux cyclistes de compagnons de suivi robustes, la gamme Vivoactive parvient à doubler et à répondre à ceux qui veulent également des pouvoirs de smartwatch. Ainsi, non seulement vous obtenez des fonctionnalités telles que le GPS et la surveillance de la fréquence cardiaque, mais également des fonctionnalités telles que la précieuse lecture Spotify hors ligne.

Étant donné que la durée de vie de la batterie peut également durer environ une semaine de 4 à 7 jours (selon votre utilisation), cela fait sauter la concurrence - et, notamment, la toute nouvelle Apple Watch Series 6 - sur leau.

• Lisez notre examen du Garmin Vivoactive 4

Votre seul problème potentiel ici est la quantité de stock et, comme nous ne nous attendons pas à ce que celui-ci dure trop longtemps, vous devrez capitaliser le plus tôt possible pour acheter lune des montres les plus polyvalentes du marché.

Écrit par Conor Allison.