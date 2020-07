Garmin actualise les gammes Fenix 6, Instinct et Tactix Delta avec une charge solaire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Garmin a annoncé aujourdhui quil apportait des capacités de charge solaire à plus de montres. Plus précisément, les gammes Instinct, Fenix 6 et Tactix Delta sont toutes mises à jour avec de nouveaux modèles solaires.

Lobjectif, bien sûr, est de prolonger la durée de vie de la batterie pour tous les modèles, en veillant à ce que ceux qui passent beaucoup de temps à lextérieur au soleil tirent le meilleur parti de leurs montres.

Pour la gamme Fenix, cela signifie quil y a maintenant un Fenix 6S Pro Solar et un Fenix 6 Pro Solar, tous deux équipés de la lentille de charge solaire Garmin Power Glass convenablement nommée à lavant.

Ces deux montres ont déjà une autonomie décente avant dajouter la charge solaire, offrant respectivement 9 jours et 14 jours dautonomie en mode smartwatch. Avec la nouvelle charge solaire, elle a augmenté jusquà 10,5 jours et 16 jours avec une exposition suffisante au soleil.

Les nouvelles éditions solaires de Fenix 6 et 6S sont également livrées avec de nouveaux modes Surf, VTT et escalade intérieure, donnant des mesures et des mesures plus précises pour ces activités.

Comme vous vous en doutez, ils incluent également toutes les caractéristiques qui rendent la série Fenix 6 déjà si géniale, y compris le suivi détaillé du sommeil, les mesures de Pulse Ox et les cartes TopoActive pour la navigation en plein air. Cela sans mentionner la capacité Garmin Pay incluse et le stockage intégré pour la musique.

La gamme Instinct est un peu plus basique dans sa fonctionnalité, mais cela signifie que vous obtenez beaucoup plus dautonomie. La dernière gamme comprend les éditions Surf et Tactical, qui peuvent toutes deux durer jusquà 50 jours sur une batterie pleine avec suffisamment dexposition au soleil, grâce à la nouvelle charge solaire.

Lédition Surf offre aux utilisateurs des fonctionnalités de surf dédiées telles que les données de marée, les modes dactivité de suivi du surf et une cote détanchéité de 100 mètres. Tactical comprend la compatibilité avec les lunettes de vision nocturne et le mode «Stealth» qui désactive les fonctions de suivi.

Ensuite, bien sûr, il y a la Tactix Delta Solar Edition, qui permet à la montre tactique extérieure de fonctionner jusquà 24 jours avec une exposition extérieure suffisante au soleil.

Dans lordre croissant, les prix des éditions solaires de ces montres commencent à 349 £ pour lInstinct Solar, 649 £ pour les éditions solaires Fenix 6 et 999 £ pour le Tactix Delta - Solar Edition.