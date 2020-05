Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Avez-vous 2 000 $ à dépenser? Aimez-vous aussi naviguer et rester en forme? Ensuite, Garmin a la montre de luxe parfaite pour vous.

Bien sûr, quand vous pensez à Garmin, vous pouvez imaginer ses vastes montres de course, mais Garmin fabrique toutes sortes darticles de fitness, y compris maintenant une smartwatch développée avec léquipe de voile American Magic. Baptisée MARQ Captain: American Magic Edition, elle est livrée avec un cadran de montre analogique affichant un compte à rebours «T-moins» pour la course à la voile de la 36e Americas Cup, qui devrait débuter en 2021.

Si vous ne lavez pas encore remarqué, cet appareil Garmin a un thème: la voile. Ceux qui le portent ont accès à trois entraînements exclusifs (simulation de course, test de fitness et intervalles) conçus par léquipe de voile dAmerican Magic. Il dispose également dun moniteur de fréquence cardiaque et dun oxymètre de pouls, et il peut suivre des statistiques plus avancées, y compris la dynamique de course et la VO2 max estimée. Il vous donne également des conseils de récupération.

1/3 Garmin

Les autres fonctionnalités premium incluent la musique en streaming, Garmin Pay, la surveillance du sommeil, le suivi des activités, la navigation GPS, les notifications mobiles depuis votre téléphone, les profils maritimes et les rapports météorologiques, y compris les alertes de tempête et les conditions du port dattache.

Curieusement, la résistance à leau na pas encore été mentionnée par Garmin. Nous supposons que cest plus que résistant aux éclaboussures.

Le capitaine MARQ coûte 2 000 $ aux États-Unis et 1 599,99 £ au Royaume-Uni. Il est disponible à lachat dès maintenant sur Garmin.com.