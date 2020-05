Offre incroyable: Garmin Forerunner 645 Music pour 229 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a beaucoup doffres disponibles sur lune de nos montres connectées préférées axées sur le fitness, la Forerunner 645 Music de Garmin.

Ce fut lune des premières montres de Garmin à inclure la possibilité de télécharger des listes de lecture de fournisseurs de musique tels que Spotify et Amazon pour une écoute hors ligne tout en travaillant, ce qui le rend entièrement connecté et complet.

Amazon a réduit le prix à 229,99 $ pour une durée limitée, vous devrez donc être rapide pour obtenir cette offre.

Le Forerunner 645 Music a suffisamment de stockage pour contenir environ 500 chansons et prend en charge laudio Bluetooth, vous permettant de sortir avec vos écouteurs préférés et de laisser votre téléphone derrière.

Comme tous les autres appareils portables Garmin, son excellence réside dans le suivi de votre fréquence cardiaque, de vos mouvements et de votre position GPS pendant que vous vous entraînez, quil utilise pour conserver un profil mis à jour de votre forme physique dans lapplication Garmin Connect.

Elle est étanche à 5 ATM (50 mètres) et est nettement plus petite que la Forerunner série 900 et les montres Fenix plus grandes, bien quelle offre bon nombre des mêmes caractéristiques clés - à un prix beaucoup plus convivial.

En bref - si vous recherchez une excellente montre de sport avec une longue durée de vie de la batterie, dexcellentes données / analyses et une prise en charge de smartphone multiplateforme: cest une très bonne option à ce prix.