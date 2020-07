Montre connectée Garmin Venu remise à 244 £ en soldes dété

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon offre un certain nombre de remises sur les montres Garmin et les trackers de fitness pour sa vente dété, avec lune des grandes économies à venir sous la forme du nouveau Garmin Venu.

Le Garmin Venu a actuellement jusquà 85 £ de réduction, ce qui coûte 244,99 £ . Il y a quelques modèles proposés, le noir ou le sable clair et lor rose, ce dernier offrant la plus grande remise.

Comme pour la plupart des offres, elles ne durent pas si longtemps, donc si vous avez un œil sur la montre connectée Garmin Venu depuis son annonce en septembre, cest le moment idéal pour lacheter.

La montre intelligente Garmin Venu est la première montre intelligente de la société équipée dun écran AMOLED, augmentant son attrait contre des concurrents comme lApple Watch et Samsung.

Prenant en charge toutes les fonctions sportives attendues par les utilisateurs de Garmin, le Venu mesure la fréquence cardiaque, les entraînements et les mesures avancées, mais il dispose également dune gamme de fonctions de suivi de la santé comme le sommeil, le suivi du cycle menstruel et il détectera également les battements cardiaques irréguliers et le stress, ainsi que taux de respiration et taux doxygène dans le sang.

En outre, le Garmin Venu prend en charge Garmin Pay pour les paiements mobiles à partir de votre poignet et il prend en charge la musique téléchargée à partir de services tels que Spotify. Vous pouvez également personnaliser le cadran de la montre, ajouter des applications et recevoir des notifications sur le smartphone.