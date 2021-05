Comment ajouter Spotify à votre montre Garmin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis la première compatibilité de Spotify avec les montres Garmin, la liste des appareils compatibles sest considérablement allongée. Cétait initialement assez limité, mais ce nest plus le cas. De nombreux modèles sortis au cours des deux dernières années peuvent désormais jouer à Spotify hors ligne.

Voici tout ce que vous devez savoir pour installer Spotify sur votre montre Garmin et comment télécharger et synchroniser des listes de lecture.

Compte Spotify Premium (non gratuit)

Une montre Garmin compatible (liste ci-dessous - correcte en avril 2021)

Accès à un réseau Wi-Fi

Au moins 50% de la batterie sur la montre, ou à un endroit où la brancher pour la recharger

Votre smartphone avec lapplication Garmin Connect installée et connecté à votre compte Garmin

La première étape de linstallation consiste à trouver lapplication dans la propre boutique dapplications de Garmin, appelée Connect IQ Store. Sur iPhone, vous le trouverez dans la section «Plus» de lapplication Garmin Connect sur votre téléphone. Sélectionnez «Plus» et faites défiler vers le bas jusquà ce que vous voyiez «Connect IQ Store».

Sur Android, cest similaire, sauf que longlet «plus» se trouve à un endroit différent. Appuyez sur licône du menu de la barre latérale dans le coin supérieur gauche et vous devriez trouver loption permettant daccéder au Connect IQ Store dans la liste qui saffiche.

Une fois que vous avez lancé le magasin, il charge une vitrine de magasin spécifique à lappareil, donc si vous avez la Fenix 5 Plus (ou une autre montre compatible après un déploiement plus large), vous pouvez rechercher Spotify dans la barre de recherche, et elle apparaîtra. comme première option.

Lorsque vous avez appuyé sur le bouton de téléchargement, comme toute autre application téléchargée ou cadran de montre, il sinstallera sur votre portable Garmin après la prochaine synchronisation.

Dès que la synchronisation a eu lieu, votre montre devrait vous montrer une notification indiquant quun nouveau fournisseur de musique a été ajouté. Appuyez sur select / ok (bouton rouge sur Fenix 6 Pro), et vous verrez un écran vous accueillant sur le lecteur de musique. Sélectionnez maintenant un fournisseur et choisissez "Spotify".

Choisissez loption pour lactiver / le configurer et vous recevrez une notification sur votre téléphone.Lapplication Garmin Connect vous demande de vous connecter et dautoriser le service à utiliser sur votre montre. Ensuite, il vous suffit de vous connecter à votre compte Spotify Premium, de vérifier les conditions, daccepter et de lautoriser à être utilisé sur votre montre Garmin.

Après cela, vous pourrez sélectionner des listes de lecture directement sur votre montre, soit celles recommandées, soit celles que vous avez créées vous-même.

Ouvrez la fonction musique sur votre montre (sur Fenix, maintenez le bouton «bas»). Ouvrez le menu et sélectionnez «Bibliothèque», puis «Ajouter de la musique et des podcasts». Choisissez maintenant parmi les options de la liste. Pour ajouter vos propres listes de lecture créées ou suivies, sélectionnez simplement "Playlists" et vous obtiendrez une liste de toutes les listes de lecture que vous avez créées pour vous-même ou que vous avez suivies.

Cela semble prendre un peu de temps pour les charger, mais une fois chargés, vous pouvez faire défiler et sélectionner les listes de lecture que vous souhaitez télécharger sur votre montre.

Si vous ne lavez pas déjà fait, il vous demandera maintenant de vous connecter à un réseau Wi-Fi pour pouvoir télécharger / synchroniser les pistes que vous avez sélectionnées. En passant, si votre batterie est inférieure à 50%, vous devrez également brancher votre montre sur une prise de courant pour la recharger pendant le téléchargement.

Une fois tout cela fait, vous aurez désormais toutes les listes de lecture que vous souhaitez sur votre montre (stockage permettant).

Maintenant, pour écouter, il vous suffit de coupler votre montre avec une paire de vos écouteurs Bluetooth préférés, et cest parti. Vous avez votre musique préférée, du service de streaming le plus populaire, directement sur votre poignet.

Captain Marvel, D2 Air, D2 Delta, D2 Delta PX, Delta S, Darth Vader, Descent MK2 et MK2i, First Avenger, Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Rey, Venu, Venu 2, Venu 2S, Venu Sq. Musique, Vivoactive 3 Musique, Vivoactive 4

Fenix: 5 Plus, 5S Plus, 5X Plus, 6 Pro, 6 Sapphire, 6 Pro Dual Power, 6 Pro Solar, 6S Pro, 6S Sapphire, 6S Pro Dual Power, 6S Pro Solar, 6X Pro, 6X Sapphire, 6X Pro Solar

MARQ: Aventurier, Athlète, Aviateur, Capitaine, Commandant, Pilote, Expédition et Golfeur

Quatix: 6, 6X, 6X solaire, 6X double puissance

