La première montre Wear OS 3 de Fossil est axée sur le bien-être.

(Pocket-lint) - Fossil a annoncé sa première montre Wear OS 3, la Gen 6 Wellness Edition, ainsi qu'une nouvelle application Wellness pour votre téléphone qui permet de suivre toutes les choses.

La nouvelle smartwatch de Fossil sera mise en vente ce lundi 17 octobre 2022 et sera vendue au détail pour 299 $, bien que les prix internationaux n'aient pas encore été confirmés. Le boîtier de 44 mm est doté d'un écran de 1,28 pouce toujours actif, offrant toutes les données habituelles que nous attendons tous d'une smartwatch. La technologie interne est une puce Snapdragon Wear 4100 Plus, donc pas de Snapdragon W5 Plus ici, associée à 8 Go de stockage.

À l'extérieur, les acheteurs peuvent choisir entre trois options de couleur : noir, argent ou or rose. Différentes options de bracelet sont également disponibles, avec un large choix. En ce qui concerne les montres intelligentes, c'est l'une des plus belles, surtout si vous aimez les visages ronds.

Dans le monde du logiciel, il y a l'ajout évident de Wear OS 3, et Fossil se serait appuyé sur YouTube Music, Spotify et Facer comme principales raisons de vouloir cette chose. Il y a aussi Alexa, bien qu'il n'y ait aucune mention de Google Assistant nulle part, donc nous pouvons supposer qu'il n'est pas inclus. Du moins, pas encore.

Ce ne serait pas une montre de bien-être si la Gen 6 Wellness ne pouvait pas suivre toutes vos affaires, bien sûr. La montre peut surveiller la SpO2, la VO2 Max, les zones de fréquence cardiaque, le sommeil, la condition physique et le niveau de cardio, et bien plus encore pour ceux qui veulent vraiment savoir exactement ce que leur corps fait. Tout cela est soutenu par une nouvelle application, qui est l'endroit où toutes ces nouvelles fonctionnalités de suivi seront disponibles.

Si vous voulez ajouter le Fossil Gen 6 Wellness à votre vie, vous pourrez le faire sous peu - il y a même un compte à rebours sur le site Web de Fossil.

Écrit par Oliver Haslam.