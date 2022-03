Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous n'êtes plus limité à Google Assistant si vous possédez une smartwatch Fossil Gen 6 et que vous l'utilisez avec un téléphone Android. Au lieu de cela, vous pouvez configurer et lancer Amazon Alexa si vous préférez.

Selon Fossil, toutes ses nouvelles montres intelligentes Gen 6 - y compris les produits Fossil, Skagen et Michael Kors - prennent désormais en charge la nouvelle application de montre Alexa. Gardez à l'esprit que lors du lancement du Skagen Falster Gen 6 plus tôt cette année, Fossil a révélé pour la première fois qu'il s'était associé à Amazon afin d'apporter Alexa "intégrée" pour sélectionner les montres connectées Wear OS. Maintenant, au printemps 2022, la fonctionnalité Alexa est enfin mise en ligne. Fossil a également taquiné qu'il avait hâte de "développer" Alexa sur ses smartwatches. Voici ce que vous devez savoir.

L'application de montre Alexa sur les smartwatches Fossil et Skagen Gen 6 a discrètement introduit la prise en charge d'Alexa sur Wear OS.

Pour tout configurer, vous devez autoriser l'application Alexa Watch à utiliser le micro de votre montre. Vous devez également télécharger l'application mobile Alexa sur un smartphone Android et l'utiliser pour lier l'application et votre smartwatch à votre compte Amazon. Une connexion Bluetooth à votre téléphone est requise lors de la configuration. De plus, pour qu'Alexa sur votre montre fonctionne (comme répondre aux questions), votre téléphone doit être connecté via Bluetooth, car Alexa sur votre montre communique avec l'application Alexa Watch sur votre téléphone pour traiter les questions.

Amazon

Ouvrez l' application Alexa Watch sur la montre Fossil.

Appuyez sur "Suivant" pour commencer et autoriser les autorisations.

Continuez la configuration sur l' application mobile Alexa . Ouvrez l'application mobile Alexa sur votre téléphone. Dans l'application Alexa Mobile, accédez à "Plus" dans le coin inférieur droit. Cliquez sur Ajouter un appareil. Faites défiler vers le bas pour sélectionner Smartwatch. Sélectionnez votre montre Fossil et cliquez sur "Connecter votre montre Fossil à Alexa".

Terminez votre configuration sur l'application Alexa Watch sur votre montre. Ouvrez l'application Alexa Watch sur votre montre. Configurez votre bouton poussoir/matériel. Cliquez sur 'Aller aux paramètres'. Sous « Personnaliser votre bouton matériel », choisissez l'emplacement préféré pour accéder à Alexa.

La configuration est terminée.

Vous avez la possibilité d'accéder à Alexa sur l'écran de votre montre - y compris depuis l'application Alexa Watch et la tuile Alexa - ou en configurant l'un des poussoirs.

Une fois jumelée, l'application Alexa Watch vous suggérera de définir un bouton de raccourci pour lancer l'assistant vocal d'Amazon - c'est parce qu'il n'écoute pas toujours comme l'assistant est sur Wear OS.

Une fois que vous avez téléchargé l'application Alexa Watch, vous pouvez accéder à sa vignette avec un balayage vers la gauche depuis le cadran de la montre. La tuile Alexa vous permet de lancer Alexa et d'émettre des commandes vocales. Vous devrez peut-être ajouter la tuile Alexa à votre liste. Pour ajouter ou reconfigurer des tuiles, appuyez et maintenez n'importe quelle tuile.

Vous pouvez également accéder à Alexa en configurant les poussoirs. Vous pouvez appuyer sur le bouton poussoir de la couronne pour lancer le sélecteur d'application et localiser l'application Alexa Watch. Pour configurer l'application Alexa pour qu'elle se lance en appuyant sur votre poussoir supérieur ou inférieur, accédez à Paramètres de votre montre > Personnalisation > Personnaliser les boutons matériels.

Une fois Alexa configurée, vous pouvez l'utiliser sur votre montre Fossil et accéder à toutes vos fonctionnalités Alexa préférées. Vous pouvez écouter votre musique, poser des questions, suivre les commandes Amazon, contrôler votre maison intelligente et même passer des appels depuis votre montre. Votre montre doit simplement exécuter l'application Alexa Watch et être associée à un téléphone Android pris en charge exécutant l'application mobile Alexa.

"Alexa, joue les hits d'aujourd'hui."

"Alexa, joue de la musique jazz."

"Alexa, appelle maman."

"Alexa, dois-je porter une veste aujourd'hui ?"

"Alexa, quel temps fera-t-il demain ?"

"Alexa, où est le café le plus proche ?"

"Alexa, ajoute du pop-corn à ma liste de courses."

"Alexa, rappelle-moi d'appeler ma famille à 17h."

"Alexa, règle un minuteur sur 15 minutes"

"Alexa, commande du pop-corn."

"Alexa, allume les lumières."

"Alexa, quel est le score du super bowl ?"

"Alexa, raconte-moi une blague."

"Alexa, quelle est la population de New York ?"

Non, les réponses Alexa ne sont pas lues à haute voix. Ils ne sont affichés qu'à l'écran.

L'application Alexa Watch est exclusive aux appareils Fossil Group Gen 6 de Fossil, Skagen et Michael Kors. Il sera désormais préchargé sur ces montres intelligentes. Il peut être couplé avec des téléphones exécutant la dernière version d'Android (à l'exception de l'édition Go et des téléphones sans Google Play Store) dans les pays pris en charge. Actuellement, l'iPhone n'est pas pris en charge.

Oui. L'application Alexa Watch n'affecte pas l'expérience Google Assistant. Il continuera à fonctionner et à fournir les mêmes fonctionnalités qu'il a toujours offertes sur les montres intelligentes Fossil.

Consultez la page FAQ d'Amazon et la page FAQ de Fossil pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.