(Pocket-lint) - Lors du CES 2022 , Fossil Group a annoncé avoir mis à jour l'une de ses montres Wear OS les plus populaires en introduisant la Skagen Falster Gen 6.

Il conserve pratiquement la même formule de conception que les générations précédentes de Falster, jusqu'à l'écran AMOLED de 1,28 pouce. Mais il y a quelques changements. En fait, la taille de la montre est légèrement plus épaisse à 11,5 mm. (En termes de largeur, il est de 42 mm, soit le même que le Falster 3. ) L'anneau de chargement a également une étanchéité améliorée, pour empêcher les anneaux métalliques de sortir - quelque chose qui se produirait avant.

Fossil Group a déclaré que le Skagen Falster Gen 6 prend en charge les bracelets de montre de 20 mm et qu'il est livré avec un bracelet en acier maillé. Les autres caractéristiques physiques incluent une couronne rotative pour un bouton d'alimentation/principal et deux boutons supplémentaires qui peuvent être réglés par l'utilisateur.

À l'intérieur de la montre, il y a le chipset Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm, 8 Go de stockage et 1 Go de RAM. Les autres spécifications incluent une résistance à l'eau 3ATM, la prise en charge de NFC et Bluetooth 5.0 LE, un capteur de fréquence cardiaque et une batterie de 310 mAh pouvant charger rapidement jusqu'à 80 % en 30 minutes.

Enfin, le Skagen Falster Gen 6 sera mis à niveau vers Wear OS 3 plus tard en 2022.

En ce qui concerne les prix, le Skagen Falster Gen 6 commence à 295 $. Il sera disponible en janvier 2022 à partir de Skagen lui-même.