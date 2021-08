Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fossil a annoncé sa nouvelle gamme de montres connectées, et ce sont celles que vous attendiez. La génération 6 est enfin réelle et est livrée avec une multitude daméliorations matérielles à tous les niveaux.

Avant de passer aux bonnes choses, il y a un léger inconvénient : les modèles Gen 6 ne seront pas lancés avec le nouveau Wear OS 3 de Google prêt à lemploi. Cependant, ils peuvent être mis à niveau vers Wear OS 3 et recevront le logiciel en 2022.

La grande mise à jour matérielle est - enfin - un nouveau processeur à lintérieur des montres. Tous les modèles Gen 6 des différentes marques de Fossil seront alimentés par le processeur Snapdragon Wear 4100+ .

Cela signifie une expérience plus réactive, des temps de chargement dapplications plus rapides et une meilleure gestion de la batterie pendant lutilisation. Cela signifie également la possibilité de prendre en charge plus de couleurs sur lécran, ce qui conduira à de meilleures options de personnalisation.

De plus, Fossil a équipé ses nouvelles montres dune charge plus rapide, vous pourrez donc remplir la batterie à 80 % avec seulement 30 minutes de charge. Ceci est rendu possible par un nouveau disque de charge magnétique à quatre broches.

Cela signifie que, bien que la durée de vie de la batterie soit estimée à plus de 24 heures, la charge rapide signifie que vous pouvez théoriquement en porter une au lit pour suivre le sommeil, puis la mettre en charge le matin pendant que vous vous préparez pour le travail.

Les montres Gen 6 disposent également dun capteur de fréquence cardiaque amélioré. Fossil affirme que ce nouveau matériel a permis un suivi continu et une meilleure précision. Il est également accompagné dun nouveau capteur SpO2 pour la saturation en oxygène du sang.

Les montres Fossil Gen 6 sont dotées de boîtiers de 44 mm ou de 42 mm en acier inoxydable avec un écran tactile de 1,28 pouce et une étanchéité jusquà 3 ATM (30 mètres). Cela signifie quils sont à lépreuve de la nage.

Les autres matériels incluent 8 Go de stockage, 1 Go, plus le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0 LE, le GPS et le NFC ainsi que la collection habituelle de capteurs : accéléromètre, gyroscope, boussole et altimètre.

Rejoignant le Fossil Gen 6, Michael Kors lancera également ses propres montres Gen 6. Ils disposent du même matériel et des mêmes capacités, mais intégrés dans un boîtier et une bande de style Access classique. Pour ceux qui veulent quelque chose dun peu plus brillant.

Les montres Fossil Gen 6 coûteront entre 299 $ et 319 $, selon le modèle, et seront disponibles en pré-commande dès maintenant.