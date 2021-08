Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fossil a déjà annoncé l arrivée de sa prochaine génération de montres connectées , mais avant que la société nait eu la chance de révéler pleinement les appareils, une énorme fuite montre non seulement le design, mais inclut également les spécifications.

WinFuture a publié un certain nombre de détails et plusieurs images des montres intelligentes Fossil Gen 6, ainsi que des informations sur les prix et la disponibilité grâce à une liste sur Amazon , qui a depuis été supprimée.

Selon le site allemand, les montres intelligentes Fossil Gen 6 seront disponibles dans des boîtiers de 42 mm et 44 mm, qui auront tous deux un écran de 1,28 pouce avec une résolution de 416 x 416 pixels et des fonctionnalités comme Always On. Il y aurait différentes options disponibles en termes de finitions, bien que tous les modèles offriraient le même matériel et une résistance à leau 5ATM.

Sous le capot, il est dit que les montres intelligentes Fossil Gen 6 fonctionneront sur le chipset Qualcomm Snapdragon 4100+, qui offre apparemment une grande amélioration des performances et il est dit quil y a 8 Go de stockage, Bluetooth 5.0 et GPS intégré. On dit que dautres fonctionnalités incluent la surveillance de la fréquence cardiaque , la surveillance du sommeil , les niveaux cardio et la surveillance de la SpO2 , ainsi que des bases telles que les étapes.

La durée de vie de la batterie est prétendument de 24 heures, bien que le mode déconomie de batterie extrême proposé sur les précédentes montres intelligentes Fossil soit à nouveau présent et on pense que les montres intelligentes seront complètement chargées en une heure, ou offriront 80% en 30 minutes de mise en charge.

Les montres intelligentes Fossil Gen 6 ne devraient pas exécuter Wear OS 3 au lancement. Il est dit quils coûteront 299 € ou 329 € selon le modèle et seront disponibles à partir du 27 septembre. Pour linstant, rien nest officiel mais il sagit dune fuite assez importante.