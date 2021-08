La nouvelle montre Fossil Gen 6 taquinée, pourrait venir avec le système dexploitation Wear de Samsung

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous recherchez une montre connectée daspect plus traditionnel, il existe peu doptions qui se rapprochent de Fossil. Sa Smartwatch Gen 5 était impressionnante et la amenée à un niveau de montres que nous recommandons. Maintenant, cependant, Fossil taquine sa dernière itération Gen 6 et dit quil ne sagit pas seulement de sa plus grande, mais peut-être de la montre intelligente la plus avancée du marché.

Dans le texte du teaser, Fossil mentionne lutilisation de processeurs Snapdragon, éludant leur utilisation continue, sautant, espérons-le, dans le train des processeurs 4100, le plaçant là avec certains des leaders du marché. Mais en regardant sa grande bannière "Way More, W ay Faster" , vous pourriez penser quil envisage dautres options pour les processeurs qui pourraient augmenter ses performances dun cran. Peut-être quil pourrait utiliser le nouveau processeur portable Exynos de Samsung qui a été révélé récemment pour sa prochaine Galaxy Watch 4 (qui doit être annoncée le 11 août).

Fossile déclare quil utilisera Wear OS by Google, ce qui nest pas une surprise. Et comme Samsung cherche à ajouter une interface utilisateur personnalisée à sa dernière offre (également sur Wear OS), nous verrons peut-être la même chose sur la plus récente de Fossil. Après tout, Fossil dit que la Gen 6 sera la montre intelligente la plus avancée du marché, et Samsung cherche certainement à garder ce cap avec la Galaxy Watch 4. Soit Fossil se renforce un peu trop, soit il a quelque chose dans sa manche qui pourrait nous surprendre tous.