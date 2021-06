Les anciennes montres Fossil ne recevront pas la mise à jour Google/Samsung Wear

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fossil a confirmé quil prévoyait de lancer une nouvelle montre intelligente haut de gamme plus tard cette année, mais surtout, que cela signifie que les modèles plus anciens et existants des montres Fossil nobtiendront pas la nouvelle version de Wear.

Cela signifie que si vous attendez avec impatience la nouvelle version de Wear , vous feriez mieux de ne pas acheter de montre Fossil avant la sortie du nouvel appareil.

La nouvelle vient dune interview avec Cnet. La publication a interviewé le directeur commercial (CCO) de Fossil, qui a confirmé les plans.

Fossil Group, bien sûr, propose une large gamme de montres connectées sous différentes marques. Skagen, Diesel et Michael Kors font tous partie de ce groupe, ainsi que les modèles de la marque Fossil, naturellement.

Cela fait beaucoup de montres qui ne peuvent pas être mises à niveau vers le nouveau logiciel construit en collaboration par Google et Samsung .

Daprès les sons et le langage utilisé dans linterview, il semble que les montres ne soient tout simplement pas compatibles avec le logiciel et les fonctionnalités ajoutées, plutôt que Fossil ayant simplement choisi de ne pas mettre à niveau.

Ce qui est également intéressant dans cette interview, cest quil met clairement laccent sur le fait que les futures montres compatibles sont "premium", à la fois en termes de prix et de design.

Cela signifie que la prochaine génération de montres connectées de Fossil aura un prix beaucoup plus proche de celui de lApple Watch, plutôt que dêtre les montres relativement abordables quelles sont actuellement.

Alors que les prix et la conception augmentent, nous pouvons nous attendre à ce que laccent soit mis sur un large éventail de conceptions, de styles et de configurations de boutons.

Comme mentionné, le groupe Fossil propose une vaste gamme de modèles de plusieurs marques, allant des modèles minimalistes de Skagen aux modèles plus bling Michael Kors et Diesel ostentatoires, offrant tous quelque chose dun peu différent les uns des autres.

Cest la bonne nouvelle ici, même sil semble raisonnable de supposer quà lavenir, ces conceptions vont coûter plus cher.

Écrit par Cam Bunton.