Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fossil a annoncé sa première montre intelligente LTE, construite sur la même plate - forme de génération 5 que la société a utilisée dans presque toutes ses marques au cours des 12 derniers mois.

Cela signifie le même chipset Qualcomm Snapdragon 3100 à lintérieur, ainsi que le même matériel de capteur de fréquence cardiaque, GPS, suivi dactivité, suivi du sommeil et paiements NFC.

Avec LTE à bord, les utilisateurs pourront rester en contact avec les gens et accéder à la musique en streaming et à dautres services qui nécessitent une connexion Internet mais sans avoir besoin de leur téléphone connecté à proximité.

La nouvelle montre est disponible en deux options de couleur. Il existe un modèle en acier inoxydable fumé avec un bracelet noir ou un boîtier en or rose avec des bracelets blush. Il a un boîtier de 45 mm et - bien sûr - vous pouvez facilement remplacer le bracelet par un autre.

Cependant, avant que nous ne soyons tous enthousiastes à lidée de vivre une expérience facile et sans fil, il y a quelques points à noter. La première montre LTE de Fossil est lancée exclusivement en partenariat avec Verizon aux États-Unis. Cela signifie quelques mises en garde.

La capacité LTE sera limitée aux utilisateurs de téléphones Android via la fonction de partage de numéro de Verizon. Cela vous permet davoir le même numéro partagé sur votre montre que sur votre téléphone mais, bien sûr, cela signifie une charge de données supplémentaire chaque mois et signifie que les utilisateurs diPhone ne lobtiennent pas.

La montre Gen 5 LTE de Fossil sera disponible à lachat pour 349 $ lors de son lancement aux États-Unis au printemps.

Ce nétait pas la seule annonce de produit de Fossil lors de son lancement rapide à la presse lors du CES 2021. La société a également annoncé quelle intégrait de nouveaux modèles de montres dans ses familles Gen 5E et Hybrid HR de deux de ses autres marques: Michael Kors et Skagen.

Michael Kors lance deux modèles Access Gen 5E dans ses gammes Darci et MKGO. Access Gen 5E Darci sera disponible en quatre couleurs, y compris une combinaison bicolore argentée et or blush frappante, tandis que lAccess Gen 5E MKGO sera également disponible en quatre couleurs.

Harware et en termes de fonctionnalités, ils ont les mêmes capacités que les montres Gen 5E existantes de Fossil, qui est essentiellement une version plus petite et plus légère de la Gen 5.

Darci et MKGO sont similaires de lavant, mais le modèle GO a un bracelet en caoutchouc plutôt que le bracelet à maillons métalliques du Darci. Les deux comportent ces diamants dimitation autour de la lunette pour lui donner un peu déclat. Darci coûtera 350 $ lors de sa mise en vente au printemps, et le MKGO sera de 250 $.

La seule autre montre mentionnée est un modèle Hybrid HR de Skagen qui - comme les autres montres - sappuie sur une plate-forme Fossil existante, mais avec la propre saveur de design de Skagen .

Skagen Jorn Hybrid HR propose cinq modèles très Skagen-ish: trois modèles de 42 mm et deux de 38 mm. Il existe des modèles avec des bracelets en cuir, des bracelets en silicone et une boucle en métal, chacun doté dun mécanisme de montre traditionnel, les mains placées sur un écran E-Ink.

La montre hybride durera plus de deux semaines avec une batterie pleine et suivra vos données de santé et de forme physique (y compris le suivi du sommeil). Les cinq modèles coûteront 195 $ lorsquils seront mis en vente au printemps.

Écrit par Cam Bunton.