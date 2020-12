Fossil est peut-être sur le point de lancer des smartwatches compatibles LTE

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fossil a presque à lui seul fait fonctionner les montres Wear OS ces dernières années, offrant une vaste gamme de modèles à la mode à travers ses différentes marques. Et maintenant, il semble que lentreprise soit sur le point de monter à bord du train LTE.

Cette dernière révélation provient dune application FCC, ce qui signifie que, dune part, le produit est réel et, dautre part, il arrivera dans un proche avenir.

Comme la souligné 9to5Google qui a initialement déterré les preuves, la montre porte le numéro de modèle C1NF1 et - en plus dêtre dotée des technologies sans fil Bluetooth, Wi-Fi et NFC habituelles - elle est également compatible LTE.

Actuellement, il ny a pas beaucoup de montres 4G Wear OS sur le marché, principalement parce que Fossil Group ne la pas encore adopté, mais si la liste FCC est le signe dune sortie imminente, cela changera bientôt.

Contrairement aux smartwatches, avoir une connexion 4G constante nest pas aussi bénéfique sur une smartwatch que sur un téléphone, mais après lavoir utilisée avec succès sur Apple Watch, nous pouvons dire que cest définitivement une fonctionnalité utile.

Pour lutilisateur final, cela signifie avoir la possibilité de diffuser de la musique lors dune course ou, en cas durgence, de pouvoir passer un appel téléphonique si (pour une raison quelconque) vous navez pas votre téléphone à portée de main.

Linconvénient est peut-être quil semble que la montre sera construite sur la plate-forme Snapdragon 3100, donc ne viendra pas avec les avantages supplémentaires offerts par le chipset 4100 le plus actuel . A savoir: vitesse et autonomie de la batterie.

En dehors de cela, cette montre semble avoir un écran circulaire et - étant donné le numéro de modèle C1NF1 - sera une montre de marque Fossil, et non une de son autre famille de marques.

Avec le mois de janvier presque à nos portes, il ne serait pas inhabituel que ces montres soient annoncées dans les semaines à venir, étant donné le visage que le CES lance généralement une nouvelle série de gadgets pour lannée à venir.

Écrit par Cam Bunton.