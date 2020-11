Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ceux qui recherchent une nouvelle montre intelligente brillante ce Black Friday ont de la chance, avec Fossil Group dévoilant une panoplie déconomies savoureuses sur lesquelles vous pourrez vous pencher.

Les propres appareils de la société connaîtront des baisses de prix considérables au cours de la période de vente, mais incluront également ceux sous son égide du groupe Fossil, tels que Skagen et Michael Kors.

La plupart des économies sont déjà disponibles, tandis que dautres bénéficieront dune réduction plus significative à lapproche du Black Friday et dans la semaine suivante.

Dans létat actuel des choses, les remises principales incluent les appareils Fossil Gen 5 et Gen 5E, avec des économies allant du 19 novembre au 1er décembre. Pendant cette période, les smartwatches Gen 5 commenceront à 179 $ , tandis que les tout nouveaux appareils Gen 5E seront au prix de 149 $ (bracelet en silicone) et 169 $ (bracelet et cuirs).

Celles-ci sont similaires aux économies que nous avons déjà vues offertes par Amazon et dautres détaillants, alors gardez à lesprit le site Web officiel de Fossil si le stock sépuise par dautres voies. Sachez également que la société offrira jusquà 70% de réduction après le Black Friday - du 30 novembre au 6 décembre - ce qui pourrait inclure toutes les montres que vous avez manquées pendant les phases initiales.

Si les montres connectées de Fossil ne sont pas pour vous, il est possible que Skagen ait ce que vous recherchez. Des rabais de 40% sont déjà disponibles sur le site Web de la société, le magnifique Skagen Falster 3 étant réduit à 199 $ . Ces économies dureront jusquau 29 novembre, puis des réductions de prix de 70% seront disponibles du 30 novembre au 6 décembre. Gardez à lesprit, cependant, que le Falster 3 restera à 199 $ - il est donc préférable dacheter plus tôt que plus tard.

Des appareils Michael Kors seront également proposés, avec les derniers styles de génération 5 disponibles avec une réduction de prix de 30% entre le 19 et 30 novembre. Cela signifie que le Michael Kors Access Lexington a été réduit à 191 $ , et Access Bradshaw est actuellement de 203 $ , avec dautres également coupé à côté.

Nous vous recommandons toujours de parcourir différents détaillants pour vous assurer dobtenir le meilleur prix le Black Friday, mais, au moins au moment de la rédaction de cet article, ce sont toutes de très bonnes réductions qui nont encore été battues nulle part ailleurs. Il y a aussi une période assez longue pour prendre votre décision - ne la laissez pas trop longtemps, évidemment.

Écrit par Conor Allison.