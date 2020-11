Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fossil na peut-être lancé la smartwatch 5E que le mois dernier, mais elle bénéficie déjà dune réduction temporaire du Black Friday via Amazon.

Disponible en tant que lun des `` Epic Daily Deal du détaillant - ce qui signifie quil nest disponible que pour aujourdhui, le 19 novembre - cinq modèles différents du 5E ont vu leur prix demandé baisser de 100 $, ramenant le prix à 149,95 $ .

Comme il existe de nombreux appareils Fossil 5E parmi lesquels choisir, les hommes et les femmes peuvent également en profiter. Trois smartwatches pour femmes en acier inoxydable de 42 mm ont été réduites, tandis que deux appareils pour hommes de 44 mm - lun avec un bracelet en cuir, lautre avec de lacier inoxydable noir - ont été coupés.

Léconomie représente une économie massive de 40% sur le prix dorigine, et, bien quil soit possible que nous voyions une remise similaire apparaître à nouveau au fur et à mesure que les ventes du Black Friday progressent, il est extrêmement improbable que nous voyions la 5E - ou vraiment toute nouvelle montre Fossil Group - tomber en dessous la marque de cet accord.

Alors, quobtenez-vous exactement avec la dernière offre Wear OS de Fossil? Eh bien, comme son nom lindique, il sagit dune proposition très similaire aux montres Fossil Gen 5, mais cette fois-ci, elle est livrée avec deux variations de taille différentes.

Comme nous le disons, puisque cela - pour autant que nous puissions en juger jusquà présent - agira simplement comme une offre dun jour, vous devrez agir rapidement si vous cherchez à vous offrir (ou à quelquun de chanceux) une nouvelle montre intelligente. .

En dehors de cela, les fonctionnalités de base incluent le suivi de lactivité toute la journée, le suivi du sommeil, les modes de batterie de plusieurs jours et ils sont livrés avec un haut-parleur intégré, permettant les appels sur votre poignet ou les réponses de lAssistant Google.

Les modèles Gen 5E de 42 mm et 44 mm disposent également dun écran AMOLED de 1,19 pouces avec une résolution de 390 x 390 pour une densité de pixels de 328ppi, ainsi que 4 Go de stockage et 1 Go de RAM.

Écrit par Conor Allison.