(Pocket-lint) - Fossil produit des montres intelligentes Wear OS toujours solides depuis un certain temps maintenant, et les joies dAmazon Prime Day signifient que vous pouvez désormais vous lancer dans laction à un prix extrêmement réduit.

Disponible sur Amazon US et Amazon UK , le 44 mm Fossil Gen 5 Carlyle a bénéficié dune forte réduction de prix - les membres Prime pouvant économiser jusquà 47% sur lappareil. Si vous êtes aux États-Unis, le prix a été réduit à 189 $ - contre 295 $ - pour le modèle standard en silicium noir / cadran noir, ainsi que pour le métal entièrement fumé et le bracelet en cuir marron / cadran noir.

• Voir loffre Fossil Gen 5 Carlyle sur Amazon US - disponible pour 189 $

Alors, quobtenez-vous exactement avec la dernière génération de montres Fossil, baptisée Gen 5? Eh bien, la fiche technique est emballée, mais les points forts ici sont le GPS intégré, la surveillance de la fréquence cardiaque et les notifications, ainsi que la prise en charge de la suite dapplications Wear OS de Google, telles que Google Fit et Google Pay.

Léconomie est encore plus alléchante si vous êtes au Royaume-Uni, avec le modèle en silicium noir / cadran noir réduit à 149 £ au lieu de 279 £. Le package global est toujours le même ici, bien quil soit important de souligner que, contrairement aux États-Unis, il est disponible sous forme de Lightning Deal - ce qui signifie que laccord court pendant une courte période ou jusquà ce quil soit revendiqué à 100%.

• Consultez loffre Fossil Gen 5 Carlyle sur Amazon UK - disponible pour 149 £

Dans cet esprit, cela représente le moment idéal pour encaisser et récupérer une montre Wear OS avant le Black Friday. Avec Fossil Gen 6 à lhorizon également, Prime Day est presque certainement lune des dernières opportunités dont vous aurez besoin pour profiter du détaillant qui cherche à se décharger de ses stocks.

