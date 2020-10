Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fossil a lancé la smartwatch Gen 5E, offrant toutes les fonctionnalités principales de la smartwatch Gen 5 mais avec plus de tailles au choix.

La montre intelligente Fossil Gen 5E est disponible dans une option de boîtier de 44 mm et une nouvelle option de boîtier plus petite de 42 mm. Les deux tailles offrent un suivi de lactivité toute la journée, un suivi du sommeil, des modes de batterie sur plusieurs jours et elles sont livrées avec un haut-parleur intégré, permettant les appels sur votre poignet ou les réponses de l Assistant Google .

Les deux modèles Gen 5E disposent également dun écran AMOLED de 1,19 pouces avec une résolution de 390 x 390 pour une densité de pixels de 328ppi, ainsi que 4 Go de stockage et 1 Go de RAM.

Le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100 se trouve sous le capot et il y a un accéléromètre, un gyroscope, un capteur IR hors corps et un capteur de fréquence cardiaque PPG.

La montre intelligente Fossil Gen 5E est disponible dans un certain nombre de styles différents, notamment un corps en acier inoxydable noir et un bracelet en silicone noir dans le boîtier de 44 mm et un corps en acier inoxydable or rose avec des cristaux autour du visage et un bracelet rose dans loption 42 mm. Tous ont des bracelets interchangeables.

Les deux modèles sont alimentés par la plate - forme Wear OS de Google et disposent tous deux de la technologie NFC à bord pour Google Pay , ce qui permet de payer directement à partir de votre poignet.

La smartwatch Fossil Gen 5E sera expédiée "proche" du 3 novembre aux États-Unis et coûtera 249 $. Son prix est de 249 £ au Royaume-Uni mais aucune date de disponibilité nest détaillée.

Écrit par Britta O'Boyle.