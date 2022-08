Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Fitbit prévoit d'annoncer de nouveaux appareils mercredi.

L'entreprise, qui appartient à Google, dévoilera ce qui semble être au moins un nouveau vêtement le 24 août, selon un gros plan d'un nouveau dispositif Fitbit Sense ou Versa qu'elle a partagé sur Twitter. Le tweet invite les internautes à marquer leur calendrier, et l'horodatage sur le dispositif lui-même indique "08.24.22". Il ne révèle pas s'il y aura une diffusion en direct, à quelle heure il faut s'attendre à ce qu'il soit lancé, ni même ce qui sera annoncé.

Le moulin à rumeurs soupçonne actuellement les Fitbit Sense 2 et Versa 4 d'être sur le pont, en raison de la fuite d'images des nouvelles bandes de fitness Sense, Versa, et même Inspire qui ont toutes apparu dans les fuites récentes.

En regardant d'un peu plus près l'appareil dans le tweet de Fitbit, il semble que Fitbit ait décidé de se débarrasser de l'approche tout tactile en introduisant des boutons physiques. C'est peut-être pour les athlètes qui ont tendance à avoir les doigts moites et qui rêvent de boutons faciles à presser sur leurs appareils portables. Selon les rumeurs, Apple serait également en train de développer une Apple Watch robuste dans cette optique. C'est logique : Les personnes qui possèdent une smartwatch ou un tracker de fitness veulent probablement pouvoir l'utiliser lorsqu'elles font de l'exercice ou n'importe quand et n'importe où, et les boutons physiques peuvent rendre leur appareil plus accessible, quelle que soit la situation ou la personne.

Les boutons physiques peuvent également être une caractéristique attrayante pour les clients à mobilité réduite qui ont besoin d'une autre méthode de saisie que le simple toucher.

Bien sûr, Fitbit n'a pas encore dit ce que ses boutons feront ni sur quels appareils ils seront utilisés, mais il semble qu'il en dira plus dans quelques heures.

Écrit par Maggie Tillman.