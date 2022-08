Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Fitbit a annoncé une flopée de nouveaux produits, dont la Sense 2, qui prend la place de la Sense comme produit phare de la société.

Bien qu'elle appartienne désormais à Google - et que la Sense 2 soit effectivement ce que la société considère comme une smartwatch - elle n'embarque pas Wear OS et opte pour une interface utilisateur repensée, avec un design en forme de tuiles pour faciliter la navigation et la personnalisation.

La Sense 2 offre cependant une refonte complète de l'extérieur par rapport à son prédécesseur, à 10 pour cent plus mince et 15 pour cent plus léger, ainsi que des bords plus arrondis et une approche plus douce. Fitbit affirme que l'appareil a un "centre de gravité plus bas", de sorte que vous le remarquerez à peine sur votre poignet.

En termes de fonctionnalités, le Sense 2 en offre beaucoup, avec les éléments habituels à bord, notamment un moniteur de fréquence cardiaque, un capteur de SpO2 et un nouveau capteur pour surveiller la réponse du corps et la gestion du stress.

Le Sense 2 ne se contente pas de vous alerter lorsqu'il détecte un changement, il vous demande également comment vous vous sentez, que vous soyez heureux, triste ou quelque chose entre les deux, et vous propose des recommandations pour réfléchir à ce changement.

En outre, le Sense 2 propose 20 modes d'exercice supplémentaires en plus de ceux proposés sur le Sense, dont la danse et l'haltérophilie, ainsi qu'un nouveau profil de sommeil qui vous indique à quel animal votre sommeil ressemble, avec six options possibles, dont le hérisson.

Le Fitbit Sense 2 est censé offrir une autonomie de six jours et coûtera 269,99 £ ou 299,95 € lors de sa mise en vente. Il est disponible en trois couleurs.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.