La gamme 2022 de Fitbit a été dévoilée dans son intégralité.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous n'avons pas encore vu de lancement de Fitbit en 2022, mais cela est sur le point de changer, avec trois nouveaux appareils qui entrent en scène.

Un informateur fiable. OnLeaks, ainsi que 91Mobiles, ont montré quelques images haute résolution détaillant les nouveaux appareils.

Si vous aimez le design des générations précédentes, la bonne nouvelle est que les nouveaux modèles ont un style familier, pour la plupart.

Le Fitbit Sense 2 sera disponible dans les couleurs Or, Graphite et Platine et a une esthétique très similaire à son prédécesseur.

Nous manquons de détails en ce qui concerne les internes, mais nous pouvons voir qu'il y a deux trous de chaque côté du bouton - vraisemblablement utilisés pour les microphones ou les haut-parleurs.

La lunette a également un aspect plus lisse avec ce qui semble être une finition plus mate par rapport au Fitbit Sense. Nous pouvons également voir que les lignes d'antenne ont disparu, aussi.

La Versa 4 est une histoire similaire, avec seulement les options de couleur Graphite et Rose montrées, mais si le modèle précédent est quelque chose pour aller par, nous nous attendrions à plus.

Ici aussi, nous pouvons voir des trous de part et d'autre du bouton, ainsi qu'une lunette lisse sans arête avec un aspect plus mat.

Nous n'avons pas non plus de spécifications pour ce modèle, mais on s'attend à ce que son prix soit inférieur à celui du Sense 2 et qu'il soit dépourvu de capteur ECG.

Enfin, nous avons le Fitbit Inspire 3, présenté en noir, rose et jaune. Ce design est un changement plus radical que le modèle précédent.

Le nouveau modèle semble présenter un bracelet qui entoure l'ensemble du tracker, pas trop différent du Xiaomi Mi Band 6, plutôt que le design segmenté de l'Inspire 2.

Bien entendu, l'Inspire devrait être le plus abordable du lot.

Nous n'avons pas de dates précises en ce qui concerne le lancement officiel, mais les trois appareils sont attendus dans les mois à venir. Donc, si vous êtes sur le marché pour un Fitbit, vous pourriez vouloir garder vos pièces, pour le moment.

Meilleures offres de montres connectées pour le Black Friday 2021 : remises sur Apple Watch Par Britta O'Boyle · 29 Novembre 2021 Découvrez les meilleures affaires de montres connectées à faire ce Black Friday dApple, Samsung, Fossil, Garmin et Fitbit à des prix imbattables.

Écrit par Luke Baker.