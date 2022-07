Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La smartwatch Fitbit Sense pourrait bientôt avoir une suite appelée Fitbit Sense 2, et elle pourrait arriver aux côtés de la Versa 4. Des photos de ces trackers de fitness ont fuité en ligne.

9to5Google a partagé les images qui ont fuité, révélant que Fitbit est sur le point d'abandonner les boutons capacitifs pour les deux appareils. En dehors des boutons, la plus grande mise à jour repérée dans les nouvelles fuites est la lunette du Sense 2.

9to5Google

Le Sense original possède un capteur ECG intégré dans un cadre métallique autour du boîtier. Maintenant, il semble que Fitbit va mettre un capteur EKG dans la lunette sous l'écran tactile en verre. Peut-être devrez-vous toucher l'écran en verre pour utiliser la fonction EKG. Actuellement, l'Apple Watch et la Samsung Galaxy Watch 4 obligent les utilisateurs à toucher des boutons métalliques pour compléter un circuit d'électrocardiogramme.

En outre, la Sense 2 est soupçonnée d'être équipée d'un capteur de température corporelle, d'un GPS intégré et d'une résistance à l'eau de 50 mètres.

Quant à la Versa 4, les photos qui viennent d'être divulguées montrent un ensemble de capteurs identique à celui de la Versa 3, comme l'a souligné 9to5Google. Il semble manquer un capteur d'électrocardiogramme ou de température corporelle. Mais il aurait un microphone, un GPS intégré et une résistance à l'eau de 50 mètres. En d'autres termes, le Versa 4 ne bénéficie pas d'une énorme mise à niveau matérielle. Mais elle pourrait bénéficier de nouvelles fonctionnalités logicielles.

Fitbit lance généralement de nouveaux matériels au printemps. Cependant, le printemps 2022 est arrivé et est reparti sans aucun nouveau dispositif Fitbit. Selon de nombreuses rumeurs, Google, qui possède Fitbit, devrait lancer les derniers téléphones Pixel et la Pixel Watch cet automne. La Pixel Watch devrait également offrir une intégration Fitbit. Si l'on additionne tous ces éléments, il se pourrait que le Sense 2 et le Verse 4 fassent également leur apparition plus tard dans l'année.

Écrit par Maggie Tillman.