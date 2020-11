Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit introduit la prise en charge de Google Assistant pour Fitbit Sense et Fitbit Versa 3. Il déploie une mise à jour Fitbit OS 5.1 aux États-Unis à partir du 19 novembre 2020. La mise à jour apporte également de nouvelles fonctionnalités de surveillance de loxygène sanguin, des réponses audibles dAlexa, etc.

Gardez à lesprit que les deux montres intelligentes de Fitbit prennent déjà en charge Amazon Alexa . Désormais, avec Google Assistant, ce sont effectivement les premières smartwatches à proposer un choix natif entre les deux. Fitbit a annoncé plus tôt cette année quil prendrait en charge Google Assistant. Nous pensons que des appareils Fitbit supplémentaires prendront éventuellement en charge lassistant vocal de Google, étant donné que Google achète Fitbit .

Ne vous inquiétez pas de la perte de la fonctionnalité Alexa par votre Fitbit, car Fitbit OS 5.1 inclut la possibilité de laisser Alexa répondre de manière audible à vos questions. Votre smartwatch a un haut-parleur, vous pouvez donc entendre les réponses dAlexa, plutôt que de les voir affichées.

Pour basculer entre lassistant vocal que vous utilisez, lancez simplement lapplication compagnon et accédez aux paramètres. Consultez la FAQ de Fitbit pour plus de détails.

Fitbit OS 5.1 améliore également les fonctionnalités dappel et de messagerie. La Fitbit Versa 3 et Sense peuvent désormais répondre directement aux appels lorsquun téléphone est à proximité, alors quavant, ils pouvaient accepter ou rejeter des appels, mais vous deviez toujours parler dans votre téléphone. Les montres prennent également en charge la voix-texte sur Android. Enfin, le suivi de loxygène sanguin SpO2 des montres ne nécessite plus un cadran spécial pour voir les données doxygène sanguin.

Cela dit, Fitbit a déclaré quil développait de nouveaux cadrans SpO2 pour les montres. Ils devraient arriver dici la fin de lannée.

Écrit par Maggie Tillman.