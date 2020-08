Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a annoncé plusieurs nouveaux produits, dont une mise à jour de la montre intelligente Versa 2 dans la Versa 3.

La Fitbit Versa 3 ajoute un GPS intégré, une charge rapide, un haut-parleur pour pouvoir prendre des appels Bluetooth à partir de votre poignet et lajout de Google Assistant comme choix dassistant vocal aux côtés d Amazon Alexa .

Le design reste presque identique à la Versa 2 et similaire à la nouvelle smartwatch Fitbit Sense, mais Fitbit a rectifié bon nombre des plaintes que nous avions avec la Versa 2, en particulier en ajoutant le GPS intégré, la charge rapide et le intégré haut-parleur pour les appels.

La Versa 3 tire également parti de la technologie de fréquence cardiaque Pure Pulse 2.0 de Fitbit - également visible sur le Fitbit Sense - qui est capable de détecter les données de fréquence cardiaque haute et basse et de vous avertir lorsque vous dépassez ou en dessous de vos seuils.

En plus de ces nouveaux ajouts, la Versa 3 offrira toujours une autonomie denviron six jours, des minutes de zone active, plus de 20 modes dexercice basés sur des objectifs, un suivi dactivité toute la journée, un suivi du sommeil et un score de sommeil et des séances de respiration guidées comme la Versa. 2.

Il offrira également des notifications sur smartphone, un mode daffichage permanent, la possibilité de stocker et de lire de la musique, le suivi de la natation, avec une résistance à leau jusquà 50 mètres et il y a également NFC à bord pour Fitbit Pay .

Comme pour les autres nouveaux produits Fitbit - le Fitbit Sense et Fitbit Inspire 2 - le Fitbit Versa 3 sera disponible en pré-commande à partir du 25 août 2020, avec une disponibilité à partir de fin septembre.

La Fitbit Versa 3 coûtera 199,99 £ au Royaume-Uni, 229 $ aux États-Unis et 229,95 € en Europe.

Écrit par Britta O'Boyle.