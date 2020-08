Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fitbit a annoncé un certain nombre de nouveaux appareils, y compris une nouvelle smartwatch héros dans le Fitbit Sense. La Fitbit Sense est la montre intelligente de la société qui chante et danse, qui met laccent sur la santé, au-dessus de la ligne Versa et conçue pour remplacer à terme la Ionic.

Il comprend tout ce que vous attendez dune montre intelligente Fitbit haut de gamme, y compris le suivi des activités toute la journée, le suivi du sommeil, le GPS intégré, les notifications de smartphone avec réponses rapides pour les utilisateurs dAndroid et le contrôle à bord de Spotify et Deezer, mais il y a également un certain nombre de nouveaux capteurs à bord.

Le Fitbit Sense intègre la deuxième génération de technologie de suivi de la fréquence cardiaque Pure Pulse de la société - Pure Pulse 2.0 - capable de détecter les données de fréquence cardiaque haute et basse, avec des notifications lorsquelles dépassent vos seuils normaux.

Il existe également un capteur EDA - capteur dactivité électrodermique - conçu pour aider à indiquer la réponse de votre corps au stress, avec des outils de gestion du stress pour vous aider à suivre le stress au fil du temps, et le Fitbit Sense sera également en mesure de fournir un ECG - en attendant lapprobation de la FDA.

De plus, le Fitbit Sense sera en mesure de mesurer la température de votre peau pour essayer didentifier rapidement les changements internes, comme un rhume.

Vous trouverez également à bord Google Assistant et Amazon Alexa , un haut-parleur intégré pour vous permettre de prendre des appels depuis votre poignet ou dentendre les réponses de Google et Alexa, et le Sense dispose de plus de 20 modes dexercice.

Doté dun design similaire à la Fitbit Versa , le Sense se situe quelque part entre un cercle et un carré, avec des bords incurvés et un écran AMOLED sur le dessus. Il dispose également dun écran Always-On, comme l Apple Watch Series 5 . Fitbit affirme que le Sense offrira une autonomie de six jours. Il résiste à la nage jusquà 50 mètres et est livré avec un essai gratuit de six mois de Fitbit Premium pour les nouveaux utilisateurs Premium.

Le Fitbit Sense coûtera 299,99 £ au Royaume-Uni, 329,95 $ aux États-Unis et 329,95 € en Europe. Les précommandes commencent le 25 août 2020 avec une disponibilité à partir de fin septembre.

Écrit par Britta O'Boyle.