(Pocket-lint) - Quelques montres intelligentes Fitbit, qui nont pas encore été annoncées, ont fuité en ligne, et elles seraient appelées Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense.

WinFuture a partagé des rendus des appareils à venir, révélant quils ne portent pas de boutons physiques traditionnels. Au lieu de cela, ils ont un retrait sur le côté, qui pourrait être un bouton inductif sensible à la pression, similaire à celui trouvé sur le Charge 3 à partir de 2018, comme l a souligné 9to5Google . La Versa 3 a également des icônes pour ce qui pourrait être "commandes vocales, localisation / GPS et résistance à leau de 50M".

La Versa 2 a environ un an maintenant et coûte 199,99 $ au lancement. Dans notre examen de la smartwatch , nous avons noté quil existe de meilleurs appareils portables axés sur le fitness en termes dinterface et de prise en charge des applications tierces, mais la plate-forme Fitbit est excellente et la Versa 2 est une excellente performance avec une bonne autonomie de la batterie et quelques fonctionnalités intéressantes, y compris un excellent suivi du sommeil à un prix décent.

Quant à la Fitbit Sense, elle devrait être une toute nouvelle gamme de montres intelligentes, et on ne sait pas encore en quoi elle sera différente de la Versa. 9to5Google a repéré une nouvelle icône de cœur et a suggéré quelle pourrait avoir une fonction délectrocardiogramme intégrée pour suivre votre fréquence cardiaque, un peu comme lApple Watch.

Écrit par Maggie Tillman.