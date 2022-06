Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La smartwatch à double caméra de Meta qui a fait l'objet de fuites répétées au cours de l'année écoulée a été mise en attente, selon un nouveau rapport.

Bloomberg The Information a affirmé que Meta avait choisi de se concentrer sur d'autres wearables à la place.

En octobre dernier, une image de la montre a été aperçue dans une application pour les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories. Comme l'a d'abord rapporté Bloomberg, l'image montrait une montre carrée mais aux bords arrondis, avec une encoche et une caméra frontale. La montre a également été appelée Milan dans le code mais a été surnommée Meta Watch par la presse.

Des rapports ont également fait surface l'été dernier sur le fait que Meta travaillait sur une smartwatch avec une caméra de cinq mégapixels sur le visage de la montre et une autre de 12 mégapixels à l'arrière. D'autres rapports suggéraient que la montre aurait des fonctions de santé, de fitness et de messagerie. On pense que vous auriez géré l'appareil en utilisant votre compte Facebook, et que vous auriez pu poster sur Facebook et Instagram directement depuis la montre. Les options de connectivité auraient inclus le Wi-Fi, le GPS et le support eSIM . Elle devait être mise en vente au printemps prochain pour 349 dollars.

Bloomberg a suggéré que Meta pourrait utiliser certaines de ces fonctionnalités dans d'autres montres. Le projet de montre pourrait même être ressuscité à un moment donné.

Indépendamment de la montre, The Information a suggéré que Meta ne fabriquerait plus de dispositifs Portal pour les consommateurs. Elle va plutôt produire une ligne destinée aux entreprises.

Écrit par Maggie Tillman.