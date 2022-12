Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Casio donnera le coup d'envoi du 40e anniversaire de G-Shock l'année prochaine avec une gamme de montres classiques redessinées qui savent comment faire du rock.

La collection Adventurer's Stone a certainement les minéraux nécessaires, puisque chaque modèle arbore un design basé sur les pierres utilisées comme repères par les aventuriers depuis le Moyen Âge.

Outre l'aspect et le motif de la lunette de chaque montre, les techniques de traitement utilisées pour la fabrication ajoutent une texture rugueuse et pierreuse pour une expérience plus tactile.

Six variantes sont proposées, issues de certaines des gammes G-Shock les plus appréciées de Casio.

La GM-5640GEM x Sunstone est l'une des deux montres uniquement numériques, avec une lunette aux couleurs de l'arc-en-ciel qui brille en fonction de l'angle de vue.

Elle coûte £280 et est dotée de toutes les caractéristiques standard de la ligne 5640.

Le modèle GM-S5640GEM x Calcite coûte 250 £ et, comme la version Sunstone ci-dessus, présente un effet arc-en-ciel.

Le modèle GM-2140GEM x Cordierite a un visage bleu et est assorti d'un bracelet en résine moulée de couleur mixte. Il s'agit d'un modèle analogique et numérique avec une fonction de changement d'aiguille et une fonction d'heure universelle.

Son prix est de 270 £, tandis que la GM-S2140GEM x Calcite est un peu moins chère, à 230 £. Elle présente des caractéristiques similaires mais un design plus léger.

L'édition GM-114GEM x Calcite, au prix de 290 £, est forgée et plaquée aux ions avec une finition or et noire. Autre modèle analogique et numérique, il possède également une résistance magnétique conforme à la norme ISO 764.

Et enfin, la GM-S114GEM x Calcite vous coûtera £230. Sa signature est une finition violette et grise, avec un marquage à chaud lui donnant une texture irrégulière.

L'ensemble de la collection G-Shock Adventurer's Stone sera disponible en janvier 2023. Les prix pour les États-Unis n'ont pas encore été révélés.

Écrit par Rik Henderson.