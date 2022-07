Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Casio a réimaginé le design classique de sa G-Shock 2100 en construisant pour la première fois une version entièrement métallique.

La G-Shock GM-B2100 sera disponible à partir du mois d'août au Royaume-Uni et se déclinera en trois coloris métalliques : argent, noir et or rose.

Casio s'est également associé à Steven Bartlett, star de Dragon's Den, en tant qu'ambassadeur de la marque pour cette nouvelle gamme : "Je tiens à ce qu'une montre représente qui je suis et ma personnalité. Quand je regarde ces montres, il y a un côté brut à la fois dans les matériaux et dans le design qui fait que je m'identifie à elles en tant que personne", a-t-il déclaré.

La gamme 2100 elle-même est basée sur la toute première G-Shock - la DW-5000C - et reprend le design classique du boîtier octogonal de la marque. Cependant, il se distingue davantage par son acier, ses bords nets et sa construction solide.

Afin de maintenir l'étanchéité du boîtier pour l'imperméabilité et la résistance aux chocs, il existe un tampon résineux entre la lunette et le boîtier. La lunette elle-même a été forgée, découpée puis polie pour un aspect raffiné.

Outre les éléments traditionnels du cadran, chacun des modèles GM-B2100 est doté de la technologie Tough Solar, qui permet de recharger la batterie à la lumière du soleil, et de la technologie Bluetooth LE, qui permet de se connecter à un appareil mobile via l'application Smartphone Link de Casio. Ainsi, l'heure est toujours exacte, quel que soit votre emplacement dans le monde.

Chaque montre est étanche jusqu'à 200 mètres et la batterie remplaçable et rechargeable devrait durer sept mois sans charge solaire.

Le prix au Royaume-Uni commence à 449 £ pour la version argentée, tandis que les modèles noir et or coûtent un peu plus cher, à 499 £. Ils seront tous disponibles sur le site Web de G-Shock.

Écrit par Rik Henderson.