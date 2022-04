Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a annoncé un nouveau modèle de la série G-Shock 2100 qui partage la forme octogonale mais apporte la connectivité Bluetooth à la fête.

La GA-B2100 ajoute également l'énergie solaire, fait partie de la collection Carbon Core de la marque et est proposée dans des couleurs d'inspiration rétro.

Le design de la GA-2100 originale était lui-même inspiré de la première montre G-Shock commercialisée - la DW-5000C de Casio - de sorte que ce rafraîchissement a un attrait pour les années 90. Cela se reflète également dans trois des cinq couleurs proposées - bleu, jaune et vert - qui ressortent autant que la lunette massive elle-même.

En termes de technologie, la G-Shock GA-B2100 peut être connectée à un téléphone via Bluetooth et le système Smartphone Link de Casio. Ce système permet à la montre de garder une heure précise, de changer de fuseau horaire en fonction de 300 villes, de programmer des rappels et même de retrouver votre téléphone ou votre montre en utilisant l'autre.

La fonction Tough Solar permet à la montre de fonctionner en permanence lorsqu'elle est exposée à une quantité raisonnable de lumière. Même sans exposition, elle peut fonctionner pendant environ sept mois sur sa batterie rechargeable dans le cadre d'une utilisation normale.

La G-Shock GA-B2100 sera bientôt disponible à la vente sur g-shock.co.uk. Les prix commencent à 130 £.

Écrit par Rik Henderson.