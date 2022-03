Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a lancé une nouvelle série de montres pour le printemps sous la bannière "Skeleton Sound Wave".

Chacun des modèles arbore des lunettes et des bandes translucides et est basé sur les conceptions classiques GA-2200 et GA-900.

Le Casio G-Shock GA-2200SKL est disponible en noir ou en rouge et dispose d'une structure de protection légère en carbone. Il résiste aux chocs (naturellement) et est étanche jusqu'à 200 mètres.

Sa batterie remplaçable est censée durer jusqu'à trois ans et vous bénéficiez de la fonctionnalité d'heure mondiale, ainsi que d'une date à l'écran et d'un compte à rebours.

Le G-Shock GA-900SKL est disponible en bleu ou en blanc glacé, tous deux avec des éléments transparents sur la lunette et le bracelet.

C'est une montre simple avec une autonomie estimée à sept ans. Il est également étanche à 200 mètres et dispose d'un compte à rebours.

La protection contre les chocs est assurée par la structure exclusive de protection à noyau creux G-Shock, tandis que la montre ne pèse que 65 g.

Le GA-2200SKL et le GA-900SKL sont désormais disponibles sur le site Web de G-Shock, au prix de 119 £ et 109 £ respectivement.

Ils sont également disponibles aux États-Unis, avec chaque modèle et variante de couleur au prix de 130 $ chacun. D'autres modèles de la série non Skeleton Sound Wave dans d'autres couleurs sont également disponibles.

Écrit par Rik Henderson.