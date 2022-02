Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio s'est associé au Museum of Youth Culture au Royaume-Uni pour une nouvelle montre collaborative de style rétro basée sur les mouvements britanniques des dernières décennies.

Le Casio G-Shock GW-M5610MOYC-1ER est livré avec un bracelet imprimé avec des photographies de Gavin Watson, extraites des archives du musée.

Il documente la montée des scènes punk, skinhead et rave, ainsi que le langage de conception des premiers fanzines punk.

La montre elle-même est basée sur l'emblématique GW-M5610U-1ER et dispose de la technologie radiocommandée Multi-Band 6 pour garder l'heure la plus précise, où que vous soyez. Il y a aussi de l'énergie solaire à bord, pour garder la batterie rechargée.

Les modes chronomètre, minuterie et heure mondiale sont disponibles, tandis que le boîtier en résine est doté de la marque antichoc G-Shock. Il est également étanche jusqu'à 200 mètres et le visage est protégé par du verre minéral.

En plus de la montre, qui sera mise en vente le 18 février 2022 pour 149 £ sur g-shock.co.uk et dans la boutique Carnaby Street de la marque, vous obtenez un boîtier spécialement conçu et une édition limitée "Grown in G-Shock" 'zine.

Il y aura également une exposition dédiée montrant des photos d'archives de la culture des jeunes britanniques au cours des 40 dernières années au 154 Shaftesbury Avenue à Londres. L'entrée sera gratuite et vous pourrez visiter du 18 février au 4 mars 2022.

Écrit par Rik Henderson.