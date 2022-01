Rubik's x G-Shock est la montre ultime inspirée des années 80

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a dévoilé sa dernière montre de collaboration, l'édition limitée Rubik's x G-Shock GAE-2100RC-1AER.

Disponible le 9 février 2022, elle s'inspire de l'emblématique Cube et représente la première montre collaborative avec la forme de boîtier octogonale de la marque, comme on en trouve sur d'autres de la série GA-2100.

En plus de présenter un design rétro sur le visage, avec le Cube en arrière-plan, les couleurs du bracelet sont également basées sur le puzzle. De plus, il y a deux lunettes incluses dans la boîte - en blanc et noir - et un outil pour les échanger chaque fois que vous avez envie d'un changement.

Même le coffret de présentation est thématique, ressemblant à un Rubik's Cube sur certains côtés.

La montre elle-même a un double éclairage, qui est séparé entre les composants analogiques et numériques. L'avant est recouvert de verre minéral, tandis que l'appareil a des niveaux G-Shock de résistance aux chocs et à l'eau - jusqu'à 200 mètres.

Il n'y a pas de fonctions intelligentes, mais la durée de vie de la batterie dure jusqu'à trois ans en retour.

Chronomètre, alarme et double heure mondiale sont inclus.

Le Rubik's x G-Shock GAE-2100RC-1AER sera au prix de 139 £ au Royaume-Uni et plus d'informations peuvent être trouvées sur une page dédiée sur le site Web de G-Shock .

Écrit par Rik Henderson.