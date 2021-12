Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a collaboré avec léquipe de foot de Barcelone pour fabriquer deux modèles de montres G-Shock aux couleurs de léquipe.

Sur le thème du jour de match : documentaire Inside FC Barcelona - une série Discovery+ Original de huit épisodes - les montres sont des versions personnalisées des styles classiques GBD-H1000 et GBD-100 G-Shock G-Squad de Casio.

Les deux sont disponibles dans une palette de couleurs bleu et grenat synonyme du club et de son kit. Ils sont également imprimés de la devise du club, "Més que un club" - "Plus quun club".

Le GBD-H1000BAR a une lunette en métal plaqué or, pour signifier les nombreux trophées que léquipe a remportés dans le passé. Tandis que la boucle de bande comporte les quatre bandes rouges du drapeau catalan. Lemballage est également conçu autour des couleurs de léquipe.

La même chose peut être trouvée sur la bande du GBD-100BAR.

Chaque modèle peut être associé à un smartphone pour plusieurs fonctionnalités de suivi de la condition physique via une application dédiée.

Les deux montres sont également équipées dun accéléromètre pour le suivi des pas et des distances. Mais, le GBD-H1000BA dispose également dun moniteur de fréquence cardiaque et dun suivi GPS.

Il ny a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité, à lexception du fait quils sont tous les deux "à venir".

Ils seront disponibles sur le site officiel de G-Shock à leur arrivée.