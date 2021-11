La vente G-Shock Black Friday réduit de 50 % sur de nombreux modèles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio organise des ventes Black Friday sur ses sites, y compris le magasin G-Shock au Royaume-Uni.

Du 23 au 29 novembre 2021, il propose un certain nombre de modèles différents avec jusquà 50 % de réduction.

Cela inclut le superbe GD-100GB noir et or. Livré avec un écran LCD divisé, il dispose dun éclairage LED automatique et dune fonctionnalité dheure mondiale.

Découvrez les meilleures offres Casio G-Shock Black Friday ci-dessous...

Obtenez cette montre G-Shock GBD-100SM Vital Series avec 50% de réduction Le Vital Series GBD-100SM est un tracker dactivité dynamique qui se connecte à un smartphone via Bluetooth et peut suivre la distance parcourue et bien plus encore. Cest seulement 139 £ 69,50 £. Voir l'offre

Économisez près de 250 £ sur ce G-Shock GMW-B5000GD en or rose Basé sur la série DW-5000C, ce numéro en or rose est un classique rétro avec une touche moderne. Cest la première montre de G-Shock à proposer cette teinte dans une finition à plaque ionique. Maintenant au prix de 499 £ 249,50 £. Voir l'offre

G-Shock DW-5610SUS avec 50% de réduction Ce modèle bicolore robuste est étanche à 200 mètres et est livré avec une bande en tissu et une en uréthane. Vous pouvez le trouver ici pour 129 £ 64,50 £. Voir l'offre

Baby-G BA-110 pour seulement 55 £ Ce modèle Baby-G est basé sur le G-Shock GA-110 classique, mais avec un profil plus petit et plus mince. Il est maintenant disponible pour 110 £ 55 £. Voir l'offre

